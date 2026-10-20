River Plate disputará un partido amistoso frente a Ferro Carril Oeste este miércoles 21 de octubre en el predio de Ezeiza, como parte de su preparación para el clásico del domingo ante Racing. La decisión fue tomada por el entrenador Leonardo Ponzio, quien busca mantener en ritmo competitivo a los futbolistas que habitualmente no suman demasiados minutos en los encuentros oficiales.

El Millonario llega a esta semana después de conseguir una contundente victoria por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras ese resultado, el cuerpo técnico les otorgó un día de descanso a los jugadores y comenzó a organizar los entrenamientos de cara a los próximos compromisos del Torneo Clausura.

El amistoso ante Ferro, actual líder de la Zona A de la Primera Nacional, se disputará durante la mañana del miércoles en River Camp. A diferencia de los encuentros oficiales, la práctica estará destinada principalmente a los suplentes y a quienes tuvieron poca participación en los últimos partidos.

Los jugadores que podrían sumar minutos ante Ferro

Entre los futbolistas que podrían participar aparecen Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Lautaro Rivero. Este último cuenta con posibilidades de ingresar al equipo titular frente a Racing, debido a que Lucas Martínez Quarta alcanzó las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Otra de las alternativas que evalúa Ponzio es darle minutos al juvenil Santiago Espíndola, quien fue convocado recientemente al plantel profesional, aunque todavía no tuvo su debut oficial en Primera División.

La intención del entrenador es que estos futbolistas mantengan continuidad y estén preparados para ingresar al equipo cuando sea necesario, especialmente en una etapa decisiva del campeonato.

No será la primera vez que River recurra a esta modalidad de preparación. Durante las últimas semanas, el conjunto de Núñez disputó amistosos frente a Estudiantes de Buenos Aires y All Boys. Además, aprovechó el receso por la fecha FIFA para enfrentar a Vélez y Atlético Escobar.

River se prepara para un clásico clave ante Racing

El compromiso principal del Millonario será el próximo domingo 25 de octubre, cuando reciba a Racing Club desde las 19.15 en el estadio Monumental, por el Torneo Clausura.

Ponzio buscará sostener el rendimiento mostrado ante Belgrano, encuentro en el que realizó tres modificaciones en la formación inicial. Ortega ingresó por Marcos Acuña, Aníbal Moreno reemplazó a Fausto Vera y Lucas Beltrán ocupó el lugar de Sebastián Driussi.

El entrenador se ha caracterizado por mantener una base estable desde su llegada al cargo. Por eso, los amistosos representan una oportunidad para evaluar variantes sin modificar demasiado el funcionamiento del equipo principal.

Con tres fechas por disputarse en la fase regular, River necesita sumar puntos para consolidar sus aspiraciones de clasificación a los playoffs del Clausura y mejorar su ubicación en la tabla anual, con el objetivo de alcanzar un lugar en la Copa Libertadores 2027.