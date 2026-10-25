River le ganó a Racing 1 a 0 con gol de Rivero y sueña con el campeonato

En el estadio Monumental, el River dirigido por Leonardo Ponzio superó 1-0 a Racing por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El único tanto del encuentro lo convirtió Lautaro Rivero con un certero cabezazo tras una gran asistencia de Ángel Correa.

El árbitro Leandro Rey Hilfer tuvo una jornada con intervenciones determinantes, entre ellas la anulación de un gol a Ángel Correa al cierre de la primera etapa tras la revisión del VAR por una posición adelantada previa de Gonzalo Montiel. Durante el desarrollo, Facundo Cambeses se lució con buenas intervenciones ante remates de Thiago Almada y Ángel Correa.

La mala noticia para el local fue la lesión de Aníbal Moreno, quien debió retirarse reemplazado por Lucas Silva en la primera parte. En el complemento ingresaron Lautaro Pereyra, Juan Cruz Meza y Rafael Santos Borré por Tomás Galván, Lucas Beltrán y Thiago Almada. Por el lado del rival sumaron minutos Lautaro Díaz, Leonel Pérez, Adrián Fernández, Duván Vergara y Francisco Fraga.

El trámite del segundo tiempo mantuvo la intensidad, con situaciones de peligro repartidas y varias faltas de hombres clave como Nicolás Otamendi, Francisco Ortega y Tobías Andrada. Por su parte, la visita intentó llegar al empate a través de disparos de Gastón Lodico, Matías Zaracho, Tomás Conechny y Adrián Martínez que exigieron respuestas atentas del arquero Santiago Beltrán.

Con este resultado, el equipo de Núñez trepó al cuarto lugar de la Zona B con 23 unidades y se ubica quinto en la tabla general con 52 puntos, quedando a tiro de la clasificación a la Copa Libertadores. Por su parte, el conjunto de Avellaneda que contó con intervenciones de Gonzalo Escudero, Ezequiel Cannavó e Ignacio Rodríguez se mantiene 13° en su zona con 12 puntos y 23° en la tabla anual con 33 unidades. En la próxima jornada, el vencedor visitará a Boca Juniors en La Bombonera mientras que la Academia recibirá a Aldosivi en el Cilindro.