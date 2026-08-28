Los sueños de muchos chicos que juegan al fútbol en Jáchal tendrán una cita especial el próximo 2 de septiembre. El equipo oficial de captación del Club Atlético River Plate llegará al departamento para observar nuevos talentos y brindarles la posibilidad de mostrar sus condiciones ante representantes de una de las instituciones más importantes del país. La jornada se desarrollará en el Polideportivo Federico Cantoni, a partir de las 9:30, y estará destinada a futbolistas de las categorías 2013 a 2019.

La actividad representa una oportunidad para que los jóvenes puedan dar un paso más en su formación y ser observados directamente por integrantes del área de captación del Millonario.

Captadores oficiales del Millonario

La prueba estará coordinada por el profesor Pedro Fernández y contará con la presencia de los captadores oficiales Willian Segura y Luis Pereyra.

Durante la jornada, los especialistas observarán las condiciones de los chicos participantes y buscarán identificar aquellos perfiles que puedan tener proyección dentro de las divisiones formativas de River.

Para los futbolistas y sus familias, la llegada del equipo de captación representa además una posibilidad de acercarse al proceso de selección de un club que cuenta con una reconocida estructura de formación juvenil.

Cómo participar de la prueba

La actividad comenzará a las 9:30 del miércoles 2 de septiembre en el Polideportivo Federico Cantoni de Jáchal. La convocatoria está dirigida a chicos pertenecientes a las categorías 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, quienes tendrán la posibilidad de participar de la jornada de observación.

La llegada de River a Jáchal vuelve a poner en escena al fútbol formativo y abre una puerta para que los jóvenes talentos del departamento puedan demostrar sus habilidades y comenzar a perseguir el sueño de vestir algún día la camiseta del Millonario. Las familias interesadas en obtener información o realizar las inscripciones pueden comunicarse al 2644-431429.