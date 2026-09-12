River derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió así su tercera victoria consecutiva y continúa buscando meterse en los puestos de clasificación.

El Millonario se puso en ventaja durante el primer tiempo y terminó sufriendo más de lo esperado ante un Atlético Tucumán que jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos. Sobre el cierre, el equipo tucumano consiguió la igualdad, pero River reaccionó rápidamente y volvió a ponerse arriba.

La expulsión que cambió el partido

A los 12 minutos del primer tiempo, Franco Nicola fue expulsado por una brusca infracción sobre Lucas Martínez Quarta. Atlético Tucumán quedó con diez jugadores cuando todavía quedaba prácticamente todo el partido por jugar.

River aprovechó la superioridad numérica y nueve minutos después encontró el primer gol. Tobías Andrada apareció tras una gran jugada colectiva y marcó el 1-0 para el conjunto de Núñez.

Atlético Tucumán encontró el empate

El equipo de Julio César Falcioni no bajó los brazos pese a la inferioridad numérica y consiguió generar situaciones durante el complemento. Incluso, Alexis Canelo estrelló un remate en el palo cuando el partido todavía estaba abierto.

A los 37 minutos del segundo tiempo, Clever Ferreira apareció solo por arriba y marcó de cabeza el 1-1 ante Santiago Beltrán. La asistencia fue de Lautaro Godoy y el empate volvió a poner al Decano en partido.

Almada apareció sobre el final

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, River volvió a golpear. A los 45 minutos del segundo tiempo, Thiago Almada concretó la jugada y marcó el 2-1 para el Millonario.

El resultado le permitió a River continuar con la recuperación iniciada bajo la conducción de Leonardo Ponzio. Antes de visitar a Atlético Tucumán, el equipo había derrotado a Banfield por 3-2 y a Independiente Rivadavia por 3-1.

Tres triunfos para Ponzio

River llegó a Tucumán después de haber conseguido dos victorias consecutivas con Ponzio como entrenador. Con el triunfo ante el Decano, el Millonario extendió esa racha y volvió a sumar tres puntos importantes en el Torneo Clausura.

Además, Ponzio volvió a confiar en los mismos once que habían comenzado los dos encuentros anteriores. De esta manera, River mantuvo por tercer partido consecutivo la misma formación inicial.