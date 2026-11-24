River Plate comenzó a moverse de cara al mercado de pases de 2027 y puso sus ojos en Mauro Coronel, un defensor paraguayo de 18 años que juega en Nacional de Asunción y recientemente debutó en la selección mayor de su país. El club de Núñez ya realizó averiguaciones por el futbolista, aunque por el momento no presentó una oferta formal.

El interés por el juvenil se enmarca en la planificación deportiva que lleva adelante la dirigencia millonaria para la próxima temporada. La defensa central es uno de los sectores que podría tener modificaciones y, por eso, el cuerpo de scouting comenzó a observar alternativas jóvenes dentro del fútbol sudamericano.

Según trascendió, el presidente de Nacional de Paraguay, Enrique Sánchez, reconoció que recibió consultas desde River para conocer la situación contractual y deportiva del futbolista.

Por ahora, las conversaciones son preliminares y no se conocen cifras ni condiciones para una eventual transferencia. Además, la idea del Millonario con algunos de estos jugadores jóvenes sería incorporarlos y luego cederlos a préstamo para que puedan sumar experiencia antes de tener una oportunidad en el plantel principal.

Quién es Mauro Coronel, el defensor que interesa en River

Mauro Alexis Coronel Gómez nació el 25 de mayo de 2008 en Asunción, Paraguay. Se desempeña principalmente como marcador central, es diestro y mide 1,87 metros. También puede ocupar el puesto de lateral derecho, una característica que amplía sus posibilidades dentro de la defensa.

El futbolista realizó su formación en el fútbol paraguayo y llegó a Nacional de Asunción, donde consiguió dar el salto a Primera División en mayo de 2025, cuando tenía apenas 17 años.

Durante 2026 logró consolidarse en el equipo principal y sumó continuidad en el Torneo Clausura. De acuerdo con los registros difundidos sobre su temporada, disputó 17 encuentros en ese campeonato y acumuló 1.530 minutos en cancha.

Su rendimiento también despertó el seguimiento de otros clubes del exterior. Entre los equipos que habrían consultado por su situación aparecen Brighton y Aston Villa, de Inglaterra.

De Nacional a la selección mayor de Paraguay

Otro de los aspectos que llamó la atención sobre Coronel fue su recorrido en los seleccionados juveniles de Paraguay. El defensor integró las categorías formativas y tuvo participación destacada con la Sub 20, con la que consiguió la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Ese rendimiento le permitió dar un nuevo paso en su carrera: el entrenador Gustavo Alfaro lo convocó para la selección mayor durante la última fecha FIFA de noviembre.

Su debut se produjo en la victoria de Paraguay por 4 a 1 frente a Singapur. Coronel fue titular y compartió la defensa con Junior Alonso durante buena parte del encuentro, en una primera experiencia internacional que aumentó su exposición.

La renovación de la defensa, en la planificación de River

La búsqueda de un marcador central responde también a los movimientos que River proyecta para el próximo año. La situación de Lucas Martínez Quarta y la posibilidad de que Lautaro Rivero reciba propuestas para continuar su carrera en otro club forman parte del escenario que analiza la dirigencia.

En ese contexto, Coronel aparece como una alternativa a futuro, aunque su eventual llegada no implicaría necesariamente una incorporación inmediata al equipo titular.

Por ahora, River mantiene el seguimiento y las averiguaciones por el defensor paraguayo. El próximo mercado de pases será clave para conocer si el interés se transforma en una negociación concreta.