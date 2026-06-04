En pleno movimiento del mercado de pases previo al inicio del Mundial 2026, River Plate no detiene su marcha. Tras haber concretado el esperado arribo de Nicolás Otamendi, la dirigencia del Millonario intensificó las negociaciones por su segundo objetivo estratégico: el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri.

Según las últimas informaciones, la operación está cerca de cerrarse con éxito. River desembolsaría 5 millones de dólares para adquirir el 50% de la ficha que actualmente pertenece al Getafe de España. El esquema de la transferencia se completa con un 30% que conserva Boston River y el 20% restante en poder del propio jugador y sus representantes. La propuesta formal incluye un vínculo contractual por tres años y medio, que ya habría sido aceptado por el futbolista.

El interés por Arambarri no es casual, sino una solicitud directa del director técnico Eduardo Coudet. El entrenador busca potenciar la mitad de la cancha con un jugador que combine la clásica "garra charrúa" con polifuncionalidad táctica.

Arambarri, quien ha sido un emblema del conjunto español desde su llegada en 2017, se destaca por su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y una técnica depurada en la ejecución de pelotas paradas. Para el cuerpo técnico riverplatense, su incorporación es considerada una necesidad urgente para darle equilibrio a un plantel que aspira a ser protagonista absoluto en todas las competencias del año.

El jugador, que cuenta con pasado en la Selección de Uruguay, aguarda en su campo en territorio charrúa la comunicación definitiva para viajar a Buenos Aires, realizarse la revisión médica y ponerse a disposición de Coudet lo antes posible.