River comenzó las negociaciones para renovar el contrato de Santiago Beltrán y busca asegurar la continuidad del arquero que se consolidó como una de las principales apariciones del equipo durante 2026.

El vínculo actual del futbolista vence en diciembre de 2027, pero la dirigencia pretende extenderlo hasta diciembre de 2029 y mejorar sus condiciones económicas. La propuesta también contempla elevar su cláusula de rescisión hasta los 100 millones de euros.

Una cláusula millonaria

El punto que más llama la atención de la negociación es el monto que River pretende establecer como cláusula de salida. El club busca llevarla a 100 millones de euros, una cifra considerablemente superior a la que figura actualmente en el contrato del arquero.

La intención es actualizar el vínculo que Beltrán había firmado cuando todavía se desempeñaba principalmente en Reserva y que quedó desactualizado después de su salto al plantel profesional.

Las conversaciones con su representación

Beltrán comenzó 2026 como una alternativa dentro del arco de River, pero las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión le permitieron tener su oportunidad. Su rendimiento hizo que ganara protagonismo y se convirtiera en una pieza importante del equipo.

El arquero actualmente es representado por Universal Twenty Two, agencia encabezada por Gustavo Goñi y Matías Aldao. River ya había tenido la intención de avanzar con una renovación en abril, aunque las negociaciones no se aceleraron en ese momento.

Ahora, el club retomó formalmente las conversaciones y pretende cerrar un nuevo contrato que le permita mantener al futbolista en Núñez durante las próximas temporadas.

River también negocia por Centurión

La dirigencia también trabaja en la continuidad de Ezequiel Centurión, cuyo contrato finaliza a fines de 2026. El arquero actualmente ocupa el lugar de primer reemplazante de Beltrán.

Ambos futbolistas comparten representación, por lo que las negociaciones se desarrollan en paralelo.

De esta manera, River busca resolver el futuro de sus dos arqueros mientras intenta asegurar a Beltrán con un vínculo más extenso y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.