River avanza con la planificación de la segunda mitad de la temporada y, además de trabajar en el mercado de pases y la conformación del plantel, analiza la posibilidad de organizar un amistoso internacional de jerarquía en el estadio Más Monumental. El rival sería nada menos que el Barcelona de España, uno de los clubes más importantes del mundo.

Según trascendió desde medios españoles, la institución catalana habría recibido una invitación formal para disputar un encuentro en Buenos Aires entre fines de julio y principios de agosto. De concretarse, el partido marcaría el regreso del conjunto blaugrana a la Argentina después de más de seis décadas.

La posibilidad surge en un contexto particular para ambos equipos. River realizará una extensa pretemporada en España como parte de la preparación para afrontar el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El cuerpo técnico considera clave ese período para consolidar el plantel y ajustar aspectos futbolísticos de cara a los desafíos del segundo semestre.

Por su parte, el Barcelona reorganizó su calendario de pretemporada debido a la exigencia acumulada por la Copa del Mundo 2026. El club catalán decidió reducir sus tradicionales giras comerciales y concentrarse en Europa, aunque analiza sumar amistosos de alto perfil para completar su preparación antes del inicio de una nueva temporada de LaLiga.

El eventual encuentro tendría además un fuerte atractivo histórico. La última vez que River y Barcelona se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en Japón, donde el conjunto español se impuso por 3 a 0 con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

Por el momento no existe una confirmación oficial de ninguna de las partes y las negociaciones se encontrarían en una etapa preliminar. Sin embargo, la posibilidad de ver al Barcelona en Núñez ya genera entusiasmo entre los hinchas millonarios, que sueñan con una noche internacional de primer nivel en un Monumental colmado.

De concretarse, sería uno de los amistosos más importantes organizados por River en los últimos años y una oportunidad única para medir fuerzas ante uno de los gigantes del fútbol europeo antes de encarar los objetivos deportivos más importantes de la temporada.