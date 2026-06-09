River no comprará a Icardi y Racing es el principal candidato

El mercado de pases local sumó un capítulo imprevisto ante la posibilidad de que Mauro Icardi regrese al país para vestir la camiseta de Racing Club. Aunque inicialmente River Plate aparecía como el principal interesado en el atacante del Galatasaray, la dirigencia de Nuñez descartó su contratación.

En este escenario, el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que la institución de Avellaneda evalúa realizar un movimiento económico para sumar al delantero a sus filas. Según sus palabras, "A mí me dicen que hay un club argentino que estaría dispuesto a ficharlo a Mauro para sumarlo a su importante plantel. Estoy hablando de Racing".

La clave de esta operación reside en el vínculo personal entre el goleador y el actual presidente de la Academia, Diego Milito. Ambos compartieron equipo durante su paso por el Inter de Italia y mantuvieron el contacto desde entonces.

Etchegoyen detalló que "A mí me dicen que el presidente de la institución de Avellaneda, Diego Milito, tiene una muy buena relación con Maurito después de tantos años en Inter de Italia. Por supuesto que no es sencillo porque Racing debería hacer un esfuerzo económico".

El contexto en Europa podría facilitar las negociaciones, dado que el club turco buscaría renegociar el vínculo del argentino con cifras inferiores a las vigentes. El cronista explicó que "En Turquía lo van a invitar a irse a Icardi proponiéndole un contrato muy menor. Y es ahí donde si Racing finalmente pone unos 4 o 5 millones de dólares anuales para Icardi puede llegar".

En cuanto a los avances concretos, el dirigente ya habría iniciado las gestiones personales con el jugador. El periodista afirmó que "A mí me dicen que Milito ya contactó al mismísimo Icardi".

Finalmente, sobre las condiciones del futbolista para concretar su arribo al fútbol nacional, el conductor concluyó que "A mí me dicen que Milito ya contactó al mismísimo Icardi y que a él le entusiasma la posibilidad de venir a un club grande de Argentina. Lo único que Icardi pidió, más allá de lo económico, es ser titular".