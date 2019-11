River no le encontró la vuelta a Central y la derrota lo dejó sin la punta de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River Plate no le encontró la vuelta a Rosario Central en la derrota por 1 a 0 en el Monumental, que lo dejó sin el ansiado primer puesto de la Superliga en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del torneo.



El gol de Lucas Gamba, propiciado por un error grosero del defensor Lucas Martínez Quarta, privó a River (24) de quedar como puntero y superar la línea de Lanús y Argentinos, ambos con 25, que cayeron el sábado en sus respectivos partidos.



Para Rosario Central la victoria en Núñez tuvo un significativo valor, pues además de ser la segunda consecutiva en la Superliga, lo que estabiliza la situación del DT Diego Cocca, le asegura permanecer fuera de la zona de descenso, aún ante una victoria de Aldosivi de Mar del Plata -ocupante de la última plaza- sobre el Gimnasia de Diego Maradona.



River controló la pelota, pero no fue el mismo de otras jornadas. No pudo imponer condiciones por virtudes del rival, bien parado en defensa, pero también por falencias propias.



Su mejor versión se observó en la primera parte. El remate de Pinola (3m) que desvió Lesdema al córner ilusionó a los hinchas, pero desde entonces, Central se cerró bien atrás y frenó el avance de River.



El equipo de Marcelo Gallardo encontró en los últimos minutos los pases filtrados necesarios para romper la resistencia de Central, principalmente con Palacios. De La Cruz y "Nacho" Fernández no tuvieron un buen desempeño y River lo sufrió todo el partido.



La movilidad de Matías Suárez fue el gran problema de Central y su media vuelta (44m) resulto la situación más clara de River.



Central avisó con una contra de Riaño, que le cometió infracción a Martínez Quarta no sancionada por Fernando Rapallini (41m), pero Armani contuvo su remate.



El comienzo del segundo tiempo marcó el quiebre con el único gol del encuentro. Casco hizo el lateral para Enzo Pérez quien cedió a Martínez Quarta, que intentó un pase pero la presión de Central, lanzado en ataque surgió efecto y un rebote afortunado habilitó a Gamba, quien no perdonó a Armani



El gol "canalla", en la jornada calurosa y matutina, fue un impacto para River que no se recuperó aun con los ingresos de Quintero, Scocco y Pratto.



Un cabezazo de Borré (3m), contenido por Ledesma, y un remate de Suárez (19m) fueron sus respuestas, pero ya sin el fútbol que habitualmente ofrece en cada cancha.



El campeón de América ofreció una pálida imagen en el segundo tiempo que se evidenció con pases fallidos y algunas desatenciones.



Para Central es un triunfo vital en su lucha por mantenerse en la categoría en un terreno que generalmente le es esquivo. Su victoria anterior se produjo en el torneo Apertura 1997, por 3 a 1.



Para River, la Superliga continúa siendo compleja. De local ya sufrió la tercera caída después de Talleres de Córdoba (1-0) y Vélez (2-1).



El hincha de River, que agotó las entradas, aplaudió al equipo por el esfuerzo, pero con la cabeza puesta en la final de la Copa Libertadores del próximo 23 de noviembre ante Flamengo en Perú, un deseo que hizo escuchar en cada rincón del Monumental.



Antes de preparar ese compromiso, el "Millonario" afrontará este jueves la semifinal de la Copa Argentina en Córdoba ante Estudiantes de Buenos Aires, de la Primera Nacional.



Ahora, Boca Juniors (24) tiene la gran chance de terminar la fecha como nuevo líder del torneo en caso de vencer esta noche a Vélez Sarsfield en el partido que jugarán en el estadio José Amalfitani de Liniers desde las 20.







-Síntesis-



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Matías Palacios y Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Diego Novaretti y Emmanuel Brítez; Pedro Ojeda y Leonardo Gil; Ciro Ruis, Fabián Rinaudo y Lucas Gamba; Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.







Goles: en el segundo tiempo: 1m. Gamba (RC).







Cambios: en el segundo tiempo, 13m. Juan Fernando Quintero por De La Cruz (RP); 22m. Sebastián Ribas por Riaño (RC); Lucas Pratto por Suárez e Ignacio Scocco por Borré (RP); 27m. Nicolás Colazo por Gil (RC); 34m. Joaquín Pereyra por Gamba (RC).



Amonestados: Martínez Quarta, Palacios (RP); Brítez, Rinaudo (RC)



Árbitro: Fernando Echenique



Estadio: Antonio V. Liberti