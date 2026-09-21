River no levanta en el Monumental y ya acumula seis derrotas de local

River perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental y sumó su sexta derrota como local por el Torneo Local durante 2026. La caída llegó luego de tres victorias consecutivas en el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio.

El conjunto de Núñez también perdió en su cancha frente a Tigre, Boca y Atlético Tucumán durante el Apertura, además de las derrotas ante Barracas Central y Rosario Central por el Clausura. Salvo el 4-1 frente a Tigre, las otras cinco caídas fueron por un solo gol.

El registro en la historia

Con seis derrotas en condición de local, River alcanzó el cuarto peor registro de toda su historia en el Torneo Local. Solamente tuvo más caídas en su cancha durante 1982, cuando perdió siete partidos; 2019, con ocho; y 1983, con nueve.

Además, la temporada 2026 ocupa el cuarto lugar entre las campañas de River con mayor porcentaje de derrotas como local por el Campeonato. Los registros superiores corresponden a las temporadas 2019, 2022 y 2011.

Todavía quedan partidos en Núñez

River había conseguido mantenerse cuatro partidos consecutivos sin perder en el Monumental antes del encuentro frente a Huracán. En esa racha había vencido a Argentinos e Independiente Rivadavia e igualado con Vélez e Independiente Santa Fe, aunque posteriormente quedó eliminado por penales.

A River todavía le quedan, como mínimo, dos partidos en el Monumental frente a Racing y Estudiantes de Río Cuarto. En caso de clasificarse a los playoffs, podría disputar hasta tres encuentros más en su cancha.