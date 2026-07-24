Después de varias semanas de negociaciones, River confirmó oficialmente la incorporación de Ángel Correa, quien se convertirá en nuevo jugador del club de Núñez una vez que supere la revisión médica y firme su contrato.

El Millonario llegó a un acuerdo con Tigres de México para adquirir al campeón del mundo por 15 millones de dólares, más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos. De esta manera, el rosarino firmará un vínculo hasta diciembre de 2029 y se transformará en la compra más costosa de la historia de la institución.

El anuncio fue realizado por el propio River a través de sus redes sociales, donde informó que el delantero realizará los estudios médicos en las próximas horas antes de rubricar su contrato.

La negociación estuvo marcada por un prolongado ida y vuelta entre ambas dirigencias. Tigres modificó en varias oportunidades las condiciones de la transferencia y el acuerdo recién se cerró tras una cuarta oferta presentada por el club argentino, que logró destrabar las diferencias en la forma de pago.

Con esta operación, River supera las cifras desembolsadas en su momento por Kevin Castaño y Lucas Pratto, estableciendo un nuevo récord en materia de incorporaciones.

Correa, de 31 años, inició su carrera en San Lorenzo y dio el salto al fútbol europeo en 2014 para vestir la camiseta del Atlético de Madrid, donde permaneció durante más de una década y conquistó títulos nacionales e internacionales. Además, integró el plantel de la Selección argentina que obtuvo la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Su salida de Tigres estuvo rodeada de polémica. El delantero no participó de la pretemporada y se despidió de sus compañeros antes de que existiera un acuerdo formal entre los clubes, pese a que tenía contrato vigente hasta 2027.

A ese escenario se sumó una situación personal que aceleró su deseo de regresar a la Argentina. Su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas en las últimas semanas, un hecho que también influyó en la decisión familiar de abandonar México.

Con la llegada de Correa, River suma una figura de jerarquía internacional y uno de los refuerzos más resonantes del mercado de pases argentino.