River partió rumbo a Brasil con sus incógnitas

River emprendió este lunes desde Ezeiza su viaje a Curitiba, Brasil, para enfrentar este martes a Athletico Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. El Millonario tuvo al mediodía conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, luego practicó y antes de las 18 arribó al aeropuerto dividido en dos micros -plantel y resto de la delegación- para abordar su vuelo chárter.

Sin embargo, en ese último entrenamiento el Muñeco se mantuvo sin soltar prensa sobre el equipo: no hizo fútbol ni ejercicios tácticos que permitieran vislumbrar alguna decisión. Por lo pronto, se mantiene la duda sobre el ingreso de Robert Rojas y hasta sobre el esquema: si se parará con línea de tres en el fondo o utilizará el más copero 4-3-3.

Un probable

De las muchas especulaciones podría desprenderse un once con Franco Armani; Paulo Díaz, Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco; Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Gallardo no soltó prenda

En la conferencia del mediodía, el entrenador se refirió al equipo: "Tengo algunas ideas de cómo jugar el partido de mañana, y manejo algunas alternativas. Prefiero reservarlas para no darle una posibilidad al rival. Manejo diferentes posibilidades para el armado del equipo de mañana. Muchas veces uno se queda con el armado del equipo o cómo plantea inicialmente pero después hay que evaluar el global de lo que puede llegar a pasar durante los 90 minutos. Nosotros somos un equipo que no tenemos problemas en tener que jugar con diferentes sistemas. La idea sigue siendo la misma: intentar no ceder el protagonismo y que los rivales no nos condicionen a través del juego, pero los sistemas los hemos ido cambiando y en estos años los usamos con mucha comodidad. No cambia la idea más allá de los sistemas".