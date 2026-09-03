El mercado de pases cerró formalmente en el fútbol argentino, pero River realizará una gestión especial en la AFA. La dirigencia del club pedirá una prórroga de 10 días para poder sumar un décimo refuerzo en la línea defensiva.

Esta solicitud reglamentaria se activa debido a la grave lesión que sufrió el juvenil Giorgio Costantini en los últimos días. El volante sufrió una rotura ligamentaria que le demandará al menos siete meses de recuperación fuera de las canchas. Con este permiso excepcional, la institución buscará un zaguero exclusivamente en el mercado local o mediante futbolistas libres.

Las opciones analizadas para la defensa

La prioridad absoluta del cuerpo técnico pasa por incorporar jerarquía y solidez a la última línea del equipo. Con el tiempo extra disponible, River reflotará las negociaciones por Francisco Álvarez, uno de los defensores más destacados del torneo actual. La primera propuesta económica enviada a Argentinos Juniors fue rechazada, por lo que la directiva evalúa mejorar la oferta.

Como alternativa potable apareció también el nombre de Juan Giménez, joven central surgido en las divisiones inferiores de Rosario Central. Aunque viene de superar una lesión y tiene poca continuidad, el defensor es considerado un proyecto de gran proyección futura. La comisión directiva definirá los pasos a seguir en las próximas horas según las ofertas que reciba el plantel.

Condiciones del mercado y salidas

Las estrictas reglas de esta prórroga excepcional impiden de manera automática cualquier negociación con clubes del exterior. Por este motivo, el colombiano Willer Ditta quedó completamente descartado como una alternativa viable para esta ventana.

La decisión final de incorporar dependerá también de los movimientos que ocurran en el actual plantel profesional. Si se concreta la venta de Lautaro Rivero al exterior, la dirigencia acelerará a fondo por un marcador central. De lo contrario, evaluarán con mayor cautela las opciones disponibles para completar la nómina de cara al cierre de la temporada.