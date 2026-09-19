River perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental por el Torneo Clausura y no pudo acercarse a la cima de su zona. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio sufrió la derrota luego de haber conseguido tres triunfos consecutivos.

Huracán abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Óscar Cortés ejecutó un tiro libre en forma de centro y la pelota terminó ingresando en el arco de River. El equipo local además sufrió dos bajas durante esa etapa por molestias físicas.

Galván empató y Blondel definió

En el segundo tiempo, Tomás Galván apareció para marcar el empate y poner nuevamente a River en partido. Sin embargo, Huracán volvió a ponerse en ventaja y terminó quedándose con los tres puntos en Núñez.

El gol del triunfo llegó a los 34 minutos de la segunda etapa, cuando Lucas Blondel aprovechó un error de Fausto Vera en la cobertura. El jugador avanzó por el lateral y convirtió el 2-1 definitivo para el conjunto visitante.

Las bajas de River

Durante el primer tiempo, River perdió a Thiago Almada antes de los cinco minutos de juego por una molestia. Más tarde, Tobías Andrada también tuvo que dejar el campo de juego.

Con esta derrota, el equipo de Núñez dejó pasar la posibilidad de acercarse a los primeros puestos de la Zona B. Huracán, en cambio, consiguió una victoria en el Monumental gracias al gol de Blondel sobre el cierre del encuentro.