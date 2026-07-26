River Plate comenzó el Torneo Clausura 2026 con una dura derrota al caer 1-0 frente a Barracas Central en el estadio Monumental, un resultado que volvió a encender las alarmas en Núñez luego de un inicio de semestre marcado por la irregularidad.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no pudo contar con su entrenador en el banco de suplentes. El "Chacho" cumplió la fecha de suspensión que arrastraba tras haber sido expulsado en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, por lo que Ariel Broggi, su principal ayudante de campo, estuvo al frente del equipo durante el partido.

Tras la caída, Broggi decidió no brindar declaraciones a la prensa, una situación que generó repercusión entre los hinchas y dejó sin respuestas a las numerosas dudas que surgieron luego de otro resultado adverso para el Millonario.

El cuerpo técnico busca revertir el presente del equipo, que venía de dejar atrás la sorpresiva eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina, pero volvió a tropezar, esta vez en el arranque del campeonato local y ante su propio público.

Morales amargó a River

Barracas Central dio el golpe gracias al gol de Gonzalo "Toro" Morales, delantero que juega a préstamo desde Boca. El atacante marcó a los 22 minutos del primer tiempo y estableció el 1-0 definitivo para el conjunto dirigido por Damián Ayude.

A pesar de dominar la posesión de la pelota y generar varias situaciones de peligro, River no encontró los caminos para llegar al empate y terminó pagando caro la falta de eficacia frente al arco rival.

El encuentro también marcó las primeras apariciones oficiales de varios de los refuerzos incorporados durante el mercado de pases, entre ellos Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, aunque la jerarquía de las nuevas incorporaciones no alcanzó para evitar un estreno con derrota.

Con este resultado, River deberá recuperarse rápidamente cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en la próxima fecha del Torneo Clausura, mientras que Barracas Central buscará extender su buen momento cuando reciba a Aldosivi.