River comenzó a moverse ante el interés europeo por Santiago Beltrán, el arquero de 21 años que se consolidó como titular durante 2026 y ya fue observado por Inter de Milán y Manchester United. Mientras negocia la renovación de su contrato, la dirigencia tiene dos nombres en carpeta ante una eventual salida: Agustín Rossi y Yassine Bounou, conocido como Bono.

Beltrán tiene vínculo con River hasta diciembre de 2027 y actualmente posee una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. La intención del club es extenderle el contrato, mejorar considerablemente su salario y elevar esa cifra hasta los 100 millones de dólares. Las conversaciones con sus representantes avanzan sin mayores inconvenientes.

El crecimiento del arquero fue acelerado. Llegó a River a los 17 años, firmó su primer contrato profesional en 2023 y sufrió una lesión de rodilla en 2024 que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Sin embargo, en enero de 2026 tuvo su oportunidad como titular ante Barracas Central y desde entonces logró quedarse con el puesto.

Sus actuaciones también lo llevaron hasta la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista para el Mundial 2026 y posteriormente lo hizo debutar en la Mayor el 6 de junio, durante un amistoso ante Honduras que terminó con victoria argentina por 2-0.

Rossi y Bono, las alternativas que analiza River

Ante los sondeos de los grandes europeos, River comenzó a evaluar alternativas. Una de ellas es Agustín Rossi, actualmente en Flamengo y con contrato hasta diciembre de 2027. El arquero de 31 años tuvo un extenso paso por Boca, donde disputó 151 partidos, mantuvo 72 vallas invictas y conquistó seis títulos.

Después de su salida del Xeneize y un breve paso por Al-Nassr, Rossi se instaló en Flamengo en 2023. Allí también sumó títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2025 y la Serie A de Brasil. Durante la temporada 2026 disputó 28 partidos en el Brasileirao y consiguió 12 vallas invictas.

El otro nombre que aparece en la lista es Bono, arquero de 35 años de la Selección de Marruecos y actualmente en Al-Hilal. El marroquí tiene una extensa trayectoria internacional y pasó por clubes como Zaragoza, Girona y Sevilla, donde ganó dos Europa League.

Bono, además, reconoció públicamente en distintas oportunidades su simpatía por River y su deseo de vestir algún día la camiseta del Millonario. Sin embargo, su contrato con Al-Hilal se extiende hasta mediados de 2028, por lo que cualquier negociación dependería también de la postura del club saudí.

Por ahora, la prioridad de River continúa siendo asegurar la continuidad de Beltrán. Sin embargo, el interés del Inter y Manchester United llevó a la dirigencia a comenzar a estudiar posibles reemplazantes por si alguna oferta concreta llega en los próximos mercados de pases.