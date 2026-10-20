River recibió una mala noticia a menos de dos semanas del Superclásico ante Boca. Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y tendrá alrededor de tres semanas de recuperación, un plazo que lo deja afuera del partido del 1° de noviembre en La Bombonera.

La lesión se produjo durante la goleada 3-0 frente a Belgrano en Córdoba. Vera había ingresado a los 23 minutos del segundo tiempo por Tobías Andrada, pero apenas 14 minutos después debió abandonar la cancha.

Tras una aceleración en la mitad del campo, el volante sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho, se tomó inmediatamente la zona y pidió el cambio. Los estudios posteriores confirmaron la lesión muscular.

El mediocampista también quedó descartado para recibir a Racing por la fecha 14 y su regreso podría producirse recién después de la fase regular del Torneo Clausura.

Ponzio pierde una pieza habitual del mediocampo

La ausencia representa un inconveniente para Leonardo Ponzio de cara a uno de los partidos más importantes del semestre. Vera había sido titular en seis de los primeros siete encuentros del actual ciclo del entrenador.

Ante Belgrano comenzó entre los suplentes por el regreso de Aníbal Moreno, quien volvió después de casi dos meses de recuperación por una discopatía lumbar.

Esa recuperación aparece ahora como una alternativa importante para cubrir el puesto de Vera. Ponzio también dispone de otros nombres para reorganizar la mitad de la cancha antes de visitar a Boca.

Vera vuelve a perderse un Superclásico

La lesión tiene además un antecedente llamativo. Vera tampoco pudo disputar el anterior Superclásico, jugado en abril en el Monumental.

En aquella oportunidad sufrió un esguince de rodilla durante un partido frente a Carabobo por la Copa Sudamericana y quedó afuera de la derrota 1-0 de River, definida por un penal convertido por Leandro Paredes.

Ahora la historia vuelve a repetirse. La recuperación estimada en tres semanas supera los 13 días que separan la lesión del encuentro en La Bombonera.

River llega al clásico en plena pelea por el Clausura

Antes de pensar definitivamente en Boca, el Millonario recibirá a Racing el domingo 25 de octubre desde las 19:15 en el Monumental.

Después llegará el Superclásico, programado para el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15. C5N

River viene de recuperar terreno con el 3-0 sobre Belgrano y necesita sostener la levantada en la recta final. Sin embargo, Ponzio ya sabe que deberá afrontar el duelo más esperado sin uno de los mediocampistas que más utilizó desde su llegada.