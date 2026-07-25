River Plate confirmó este viernes la salida de Juan Fernando Quintero, luego de acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo. De esta manera, el colombiano de 33 años cerró su tercera etapa en el club de Núñez.

A través de un comunicado, la institución destacó el talento del mediocampista y su aporte "fundamental en el momento más decisivo", al remarcar que su paso por River quedará "para siempre en la historia grande" del club.

La salida se produjo luego de varios días de tensión en torno al futuro del colombiano. Quintero había extendido su licencia por motivos personales y, mientras se encontraba en Miami, cuestionó públicamente el lugar que ocupaba en la consideración de Eduardo Coudet.

"Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él", había expresado el futbolista en una entrevista televisiva.

El mediocampista explicó que antes del Mundial había conversado sobre su situación con el presidente de River, Stefano Di Carlo, y sostuvo que existían diferencias entre lo hablado con la dirigencia y la consideración que finalmente tuvo por parte del entrenador.

Quintero también fue crítico con la continuidad que tuvo durante el último ciclo. "Con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final jugué solo cinco minutos", señaló en referencia a la definición del Torneo Apertura ante Belgrano.

Pese a remarcar que no tenía un conflicto personal con Coudet, el colombiano dejó clara su diferencia futbolística con el entrenador: "Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente".

El recuerdo de la Libertadores 2018

Con su salida, se terminó la tercera etapa de Quintero en River, club con el que conquistó cuatro títulos, todos durante su primer ciclo.

El recuerdo más importante quedó asociado a la Copa Libertadores 2018, cuando marcó uno de los goles más recordados de la final ante Boca en Madrid.

River despidió al colombiano con un mensaje de reconocimiento y le deseó "todos los éxitos en el próximo capítulo" de su carrera.

Ahora, el futuro del enganche es una incógnita. Entre los posibles destinos apareció el Cagliari de Italia, aunque por el momento no existe confirmación sobre cuál será su próximo equipo.