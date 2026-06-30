River Plate continúa moviéndose en el mercado de pases y oficializó la llegada del lateral uruguayo Giovanni González, quien firmó contrato con la institución de Núñez hasta diciembre de 2027 y ya se incorporó a la pretemporada que el equipo realiza en Alicante, España.

El defensor arribó tras un rápido acuerdo con el club Krasnodar de Rusia, que aceptó la venta de la totalidad de su pase a cambio de aproximadamente USD 800.000. Tras cerrar la operación, el futbolista viajó directamente desde territorio ruso hacia España para realizarse la revisión médica y sumarse de inmediato a los trabajos bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

En el Millonario, González llega para competir por un lugar en el sector derecho de la defensa, donde actualmente aparece como principal opción Gonzalo Montiel, en un contexto de reconfiguración del plantel tras la salida de Fabricio Bustos.

Un dato que facilitó su adaptación es que el uruguayo ya compartió equipo con Damián Musto, actual integrante del cuerpo técnico de Coudet. Ambos coincidieron en Peñarol de Montevideo durante 2018, lo que aportó referencias positivas sobre su llegada al club.

Además, River deberá resolver una cuestión administrativa: liberar un cupo de extranjeros para poder inscribir formalmente al jugador en las competencias oficiales.

Un lateral con proyección ofensiva

Giovanni González se caracteriza por ser un lateral dinámico, rápido y con buena lectura de juego. A pesar de su 1,73 metros de altura, compensa su físico con anticipación, inteligencia táctica y criterio para sumarse al ataque.

A lo largo de su carrera, el defensor ha mostrado vocación ofensiva, destacándose por sus proyecciones por banda y su capacidad para asociarse en campo rival. Si bien no convirtió goles en su paso por Rusia, acumula 13 tantos oficiales sumando etapas en Peñarol, Mallorca y River de Uruguay.

Su estilo de juego prioriza la circulación del balón y el juego asociado, evitando el pelotazo y buscando constantemente la gambeta o la descarga corta para progresar en el campo.

Con esta incorporación, River suma una alternativa más en defensa y continúa ajustando su plantel de cara a una temporada exigente en el plano local e internacional.