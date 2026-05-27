

A pesar de haber sido derrotado por Belgrano en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA el domingo pasado, River Plate, no se da por vencido y buscará este miércoles continuar peleando. Esta vez, quiere terminar el primer semestre con una alegría y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Eduardo Coudet recibirá desde las 21.30 hs. a Blooming de Bolivia en El Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H, con el arbitraje de Roberto Pérez de Perú y Ulises Mereles de Paraguay en el VAR.

El panorama es favorable para River porque lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

Tras la caída en Córdoba, la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos para el plantel “millonario”. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y llega dependiendo de sí mismo frente a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán en el arco, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González en la línea de defensa; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván en el medio campo; Salas y Joaquín Freitas en ataque. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña en el arco; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco en la línea de defensa; Juan Mercado, Auli Oliveros en el mediocampo; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza en ataque y la punta para Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.



