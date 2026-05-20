Comenzó el partido entre River y Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

El encuentro de esta noche en el Estadio Monumental tiene el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

En el partido de ida, River ya le había ganado de visitante por 1 a 0, ahora "el millonario" espera lograr un buen desempeño.

Formaciones

Eduardo “Chacho” Coudet armó un esquema para poner en el campo de juego a Franco Armani, Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez, Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre, Maximiliano Meza y Maximiliano Salas.

Por el lado, de Bragantino, el DT Vágner Mancini organizó el equipo en base a Cleiton, Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidrio Pitta.

Desarrollo del Primer Tiempo

El mediocampista Giuliano Galoppo tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro uruguayo Gustavo Tejera y comenzó el partido entre River y Red Bull Bragantino de Brasil.