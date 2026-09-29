River volverá a tener el acompañamiento de sus hinchas como visitante en Córdoba. Belgrano confirmó que el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con público de ambas parcialidades.

El encuentro está previsto para el fin de semana del 18 de octubre, aunque todavía no se confirmó el día ni el horario. La decisión fue comunicada oficialmente por el club cordobés, que trasladará su localía desde el Gigante de Alberdi al estadio mundialista.

Cuántas entradas tendrá River

Los hinchas de River ocuparán la Popular Willington, una de las cabeceras del Kempes. Según la información difundida, el sector tendrá unas 11.500 localidades disponibles para los simpatizantes del Millonario.

Por el momento, Belgrano todavía no informó oficialmente el precio de las entradas ni cuándo comenzará la venta para los visitantes. El club adelantó que esos detalles serán comunicados próximamente.

La definición permitirá que River vuelva a contar con una importante cantidad de hinchas fuera del Monumental, en el marco del regreso progresivo del público visitante al fútbol argentino.

Por qué Belgrano eligió el Kempes

La decisión de trasladar el partido tiene dos motivos principales. Por un lado, Belgrano busca que una mayor cantidad de sus socios pueda acompañar al equipo en condición de local.

Por otro, la institución cordobesa explicó que jugar en un estadio de mayor capacidad representa una posibilidad de generar una recaudación extraordinaria para fortalecer las finanzas del club.

“Se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón de local”, explicó Belgrano en el comunicado con el que anunció el cambio de escenario.

Un nuevo encuentro

El partido tendrá además un antecedente reciente muy particular. River y Belgrano se enfrentaron en el mismo estadio durante la final del Torneo Apertura, disputada en mayo, cuando el conjunto cordobés se consagró campeón.

Ahora volverán a encontrarse en el Kempes, pero esta vez por la fecha 13 del Clausura y con la posibilidad de que los hinchas de ambos equipos vuelvan a compartir el estadio.

Para River, será otra oportunidad de contar con público visitante durante este campeonato, mientras que Belgrano apostará al mayor aforo del Kempes para recibir al Millonario y ampliar la cantidad de espectadores que podrán asistir al encuentro.