River podrá contar con público visitante cuando visite a Sarmiento de Junín por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura. El partido está programado para el domingo 4 de octubre a las 14:45.

La dirigencia de Sarmiento realizó las gestiones correspondientes y recibió la aprobación de los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, el Millonario dispondrá de alrededor de 3.500 localidades.

Será el tercer partido consecutivo

La presencia de hinchas de River en Junín marcará el tercer partido consecutivo en el que el equipo podrá llevar público visitante. Antes hubo alrededor de 7.000 simpatizantes en el Florencio Sola ante Banfield y habrá 5.000 frente a Atlético Tucumán.

La autorización representa una nueva oportunidad para que los hinchas acompañen al equipo fuera del Monumental. River volverá a contar con una cantidad de localidades destinada exclusivamente a su parcialidad visitante.

Venta de entradas

En los próximos días, los canales oficiales de River y Sarmiento comunicarán qué sector del estadio ocuparán los visitantes. También informarán los precios de las entradas y la modalidad para adquirirlas.

De acuerdo con los antecedentes recientes, el valor de los tickets podría ubicarse alrededor de los 100.000 pesos. La información oficial sobre la venta será comunicada por los clubes en los próximos días.