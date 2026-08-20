River podría volver a contar con el apoyo de sus hinchas fuera del Monumental. Atlético Tucumán inició las gestiones para recibir público visitante en el partido ante el Millonario por el Torneo Clausura y ya obtuvo el visto bueno de Seguridad Deportiva de la provincia.

La iniciativa surgió desde la propia dirigencia del Decano, que consultó a las autoridades provinciales sobre la posibilidad de habilitar un sector del estadio Monumental José Fierro para los simpatizantes de River. La respuesta fue positiva y, aunque todavía falta la confirmación oficial, las chances de que el encuentro se dispute con ambas parcialidades son altas.

De concretarse, será una nueva oportunidad para que los hinchas del Millonario acompañen al equipo como visitantes durante este Torneo Clausura.

La novedad llega pocos días después de que se confirmara que River también podrá llevar público al partido contra Banfield, correspondiente a la séptima fecha del campeonato. Ese encuentro se disputará el 30 de agosto en el estadio Florencio Sola y ya recibió la autorización de la Aprevide.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense explicó que la medida forma parte del proceso para recuperar paulatinamente los partidos con las dos hinchadas en las tribunas. Ahora, Tucumán podría avanzar en la misma dirección.

A la espera de la confirmación

Por el momento, los hinchas de River deberán esperar la comunicación definitiva para conocer si podrán viajar a Tucumán y, posteriormente, cómo será el sistema de venta de entradas.

El visto bueno de Seguridad Deportiva representa un paso importante para concretar la presencia visitante en el José Fierro. Una vez que exista confirmación oficial, se espera que se conozcan detalles sobre la cantidad de localidades disponibles, precios y modalidad de venta.