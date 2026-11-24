Después de superar a Lanús y conseguir la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, River comienza a planificar su próximo desafío. El equipo de Leonardo Ponzio visitará a Instituto en Córdoba y tendrá que resolver algunas cuestiones físicas antes de definir la formación.

El plantel tendrá una jornada de descanso y retomará los trabajos este miércoles en Ezeiza. Mientras tanto, el entrenador interino analiza las alternativas para un partido determinante en las aspiraciones del Millonario.

Montiel tiene asegurado su regreso

La primera novedad para River es la vuelta de Gonzalo Montiel a la formación titular. El defensor cumplió la suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujera su sanción de tres a dos fechas y estará disponible para enfrentar a Instituto.

De esta manera, Montiel ocupará el lugar de Giovanni González en el equipo. Su regreso representa una variante confirmada para Ponzio, que pretende mantener la estructura que le permitió superar a Lanús.

Acuña y Beltrán, las dos incógnitas

Las principales dudas del entrenador pasan por la evolución de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes terminaron con molestias físicas el encuentro ante Lanús. El defensor sufrió una molestia muscular en el aductor izquierdo, mientras que el delantero padeció una entorsis en el tobillo derecho.

Ambos futbolistas serán evaluados durante los próximos entrenamientos para determinar si llegan en condiciones al compromiso de cuartos de final. Si Acuña no se recupera favorablemente, su lugar será ocupado por Francisco Ortega.

En el caso de Beltrán, si no alcanza la recuperación completa, Sebastián Driussi aparece como la alternativa para ocupar el puesto de delantero central. Ponzio buscará evitar modificaciones innecesarias y sostener la base del equipo que consiguió la clasificación.

La probable formación de River

Con Montiel nuevamente disponible y a la espera de la evolución de los dos jugadores en duda, River empieza a delinear su posible once titular. La formación que maneja el cuerpo técnico es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña o Francisco Ortega.

En el mediocampo estarían Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván, con Thiago Almada como enlace. En ataque, las alternativas son Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

El encuentro ante Instituto será clave para las aspiraciones del Millonario, que busca seguir avanzando en el Clausura y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores. Por eso, Ponzio esperará hasta último momento para conocer la disponibilidad de sus futbolistas.