River Plate atraviesa los últimos días de preparación para enfrentar a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico. El encuentro se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, el entrenador Leonardo Ponzio todavía mantiene tres interrogantes en la formación titular.

La principal preocupación del cuerpo técnico está relacionada con Aníbal Moreno, quien debió abandonar el partido frente a Racing a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia física. Aunque inicialmente se sospechó de una lesión muscular en el gemelo derecho, los estudios descartaron ese diagnóstico y confirmaron que el futbolista sufrió una recaída de su problema lumbar.

Durante el entrenamiento del jueves, Moreno trabajó de manera diferenciada y su presencia frente al Xeneize continúa siendo una incógnita. Ante este panorama, Lucas Silva ocupó su lugar durante la práctica con los titulares y aparece como el principal candidato para reemplazarlo.

Ponzio se refirió a la situación del mediocampista y evitó descartarlo para el encuentro. "Aníbal tiene un dolor lumbar, que es lo que había tenido anteriormente y se resintió. No está descartado para jugar con Boca porque tiene varios días para recuperarse en la semana", explicó el entrenador.

Otra de las dudas está en el lateral izquierdo. Marcos Acuña arrastra una molestia en su pie izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad. Su evolución durante las próximas prácticas será determinante para establecer si regresa al equipo titular.

En caso de que el campeón del mundo no llegue en condiciones, Francisco Ortega podría mantenerse en la defensa junto a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi. El lateral viene de mostrar buenos rendimientos y cuenta con posibilidades de continuar desde el arranque.

La tercera incógnita aparece en la delantera, donde Sebastián Driussi y Lucas Beltrán compiten por un lugar. Driussi superó una molestia física y volvió a trabajar con normalidad, por lo que está nuevamente disponible para el cuerpo técnico.

Sin embargo, Beltrán parte con cierta ventaja debido a sus actuaciones recientes. La decisión dependerá de las últimas evaluaciones que realice Ponzio antes del compromiso.

Con estas alternativas, River buscará terminar de definir su equipo para uno de los encuentros más importantes del campeonato. El Superclásico tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.