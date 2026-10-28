River Plate comenzó a enfocarse en el Superclásico frente a Boca Juniors, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Después de vencer a Racing, el entrenador Leonardo Ponzio deberá resolver varias incógnitas en la formación titular, principalmente por el estado físico de algunos futbolistas.

El plantel millonario realizó trabajos regenerativos el lunes y tuvo descanso este martes 27 de octubre. La actividad se retomará el miércoles en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico comenzará a evaluar las alternativas para enfrentar al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Una de las principales preocupaciones es la situación de Aníbal Moreno, quien debió abandonar el partido ante Racing por molestias vinculadas a una discopatía lumbar. Si bien los estudios descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, el mediocampista continúa con dolores en la espalda y su presencia frente a Boca todavía no está garantizada.

La posible ausencia de Moreno representa un problema para Ponzio, debido a que Fausto Vera también se encuentra fuera de las canchas por un desgarro. Ante este escenario, una de las opciones es Lucas Silva, juvenil de 19 años que ingresó frente a Racing y acumula nueve presentaciones con la camiseta de River. Sin embargo, su poca experiencia podría llevar al entrenador a buscar otra alternativa para reforzar el mediocampo.

Los posibles regresos y la disputa por un lugar en el ataque

Otra de las decisiones que deberá tomar Ponzio está relacionada con Marcos Acuña. El lateral izquierdo se recupera de un traumatismo en el empeine que lo mantiene alejado de las canchas desde el empate ante Sarmiento, en Junín.

Durante su ausencia, Francisco Ortega aprovechó la oportunidad y mostró un buen rendimiento en los últimos dos triunfos de River. Por ese motivo, el entrenador tendrá que definir si mantiene al futbolista entre los titulares o apuesta por el regreso de Acuña, siempre que llegue en óptimas condiciones físicas.

En la defensa también se espera la vuelta de Lucas Martínez Quarta, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y estará nuevamente disponible para el cuerpo técnico.

En el sector ofensivo, la disputa por el puesto de centrodelantero tiene como protagonistas a Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. Este último no sumó minutos frente a Racing debido a un dolor lumbar que apareció antes del encuentro, aunque se espera que pueda recuperarse para enfrentar a Boca.

Por su parte, Beltrán parece haber ganado terreno en la consideración del entrenador y actualmente corre con ventaja para integrar el equipo titular. Sin embargo, su falta de efectividad frente al arco continúa siendo un aspecto por mejorar.

Con varios entrenamientos por delante, Ponzio intentará recuperar a sus jugadores y encontrar la mejor formación posible para afrontar su primer Superclásico como director técnico de River, en un encuentro que será determinante para las aspiraciones del Millonario en el Torneo Clausura.