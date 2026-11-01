River Plate afrontará este domingo 1 de noviembre uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Boca Juniors, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2026. El entrenador Leonardo Ponzio prepara tres modificaciones en el equipo titular, con los regresos de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, mientras que la situación física de Aníbal Moreno abre la posibilidad de que el juvenil Lucas Silva sea titular en el Superclásico.

El Millonario llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. En ese contexto, el cuerpo técnico busca recuperar futbolistas importantes y sostener la estructura que le permitió conseguir resultados positivos en sus últimas presentaciones.

Una de las principales novedades estará en la defensa. Lucas Martínez Quarta volverá a ocupar un lugar en la zaga central después de cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El defensor reemplazará a Lautaro Rivero, quien había tenido una destacada actuación frente a Racing, incluso con un gol decisivo para la victoria.

Otro regreso importante será el de Marcos Acuña. El lateral izquierdo logró recuperarse del traumatismo que sufrió en el empeine izquierdo durante el empate frente a Sarmiento de Junín. Su vuelta significaría la salida de Francisco Ortega, quien respondió favorablemente durante su ausencia.

Sin embargo, la principal preocupación de Ponzio se concentra en el mediocampo. Aníbal Moreno arrastra una discopatía lumbar que le impidió entrenarse con normalidad durante la semana y su presencia desde el inicio aparece como poco probable. El volante ya había permanecido alejado de las canchas durante 45 días por el mismo problema físico.

Ante este panorama, Lucas Silva surge como el principal candidato para ocupar su lugar. El futbolista de 19 años acumula apenas nueve partidos en Primera División y tendría la responsabilidad de disputar su primer Superclásico como titular. La lesión muscular de Fausto Vera también limita las alternativas disponibles en ese sector.

La posible inclusión del juvenil podría provocar algunos ajustes tácticos. Una alternativa consiste en que Tobías Andrada se cierre hacia el centro para acompañarlo en la recuperación y evitar que quede aislado frente al mediocampo de Boca.

En ataque, Ponzio mantendría su confianza en Lucas Beltrán, quien continúa por delante de Sebastián Driussi en la consideración del entrenador. El delantero estaría acompañado por Ángel Correa y Thiago Almada, encargados de generar las principales situaciones ofensivas.

La probable formación de River ante Boca

River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La formación todavía estaba sujeta a la confirmación definitiva del cuerpo técnico, especialmente por la evolución física de Moreno y Acuña.

El conjunto de Núñez llega al Superclásico ubicado en la cuarta posición de la Zona B, con 23 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el séptimo puesto, con 52 unidades. Una victoria frente a Boca le permitiría fortalecer sus posibilidades de avanzar a los playoffs y mantener sus aspiraciones de disputar la próxima Copa Libertadores.

El encuentro se disputará en La Bombonera, donde River buscará conseguir tres puntos fundamentales para sus objetivos deportivos y un triunfo ante su histórico rival.