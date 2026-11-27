River ultima detalles para enfrentar a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio prepara una formación con una modificación respecto del último partido. El regreso de Gonzalo Montiel, después de cumplir su sanción, sería la principal novedad del equipo que viajará a Córdoba.

El lateral ocuparía el lugar de Giovanni González, luego de que el Tribunal de Disciplina le redujera la sanción y quedara habilitado para volver a jugar. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes terminaron con molestias ante Lanús.

Acuña y Beltrán, con buenas señales

Los dos futbolistas pudieron entrenarse a la par de sus compañeros y, si mantienen esa evolución, estarían desde el arranque frente a Instituto. Acuña había salido por una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que Beltrán sufrió un golpe en el tobillo derecho que le provocó una importante inflamación.

En caso de que alguno no llegue en condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como las alternativas para reemplazarlos. La última práctica será determinante para que Ponzio termine de definir la convocatoria y el equipo titular.

Las otras situaciones que sigue Ponzio

Fausto Vera continúa sin entrenarse con normalidad debido a una tendinitis en el talón derecho y será evaluado antes del viaje. Si logra recuperarse, podría integrar el banco de suplentes, aunque llega con poco ritmo futbolístico.

Por otra parte, Santiago Espíndola seguirá como titular por tercer partido consecutivo, en reemplazo de Aníbal Moreno, quien fue intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar. El cuerpo técnico busca mantener una estructura que encontró respuestas en sus últimas presentaciones.

La probable formación de River

Con las recuperaciones de Acuña y Beltrán encaminadas, el equipo que prepara Ponzio para visitar a Instituto sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Clausura y River necesita avanzar para mantener sus aspiraciones de quedarse con el torneo. La confirmación del once dependerá de cómo respondan los futbolistas en el último entrenamiento.