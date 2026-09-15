River Plate dio un nuevo paso en el ambicioso proyecto de remodelación del estadio Monumental. La dirigencia presentó ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial el plan que contempla la construcción de una quinta bandeja, el techado integral del estadio y una ampliación de la capacidad hasta alcanzar los 101.000 espectadores.

La exposición se realizó este lunes 14 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del club, en Núñez. Allí, las autoridades explicaron las características de una obra que será ejecutada en diferentes etapas y que busca transformar al Monumental de cara a los próximos años.

Uno de los principales cambios será la construcción de una nueva tribuna perimetral de 360 grados, denominada quinta bandeja. La estructura sumará unas 16.000 ubicaciones adicionales y permitirá que el estadio pase a tener capacidad para 101.000 personas.

Según informó el club, esas nuevas localidades estarán destinadas a socios y no implicarán un costo adicional. Con la ampliación, el Monumental contará con aproximadamente 40.000 lugares sin arancel extra para asociados.

Cómo será el techo del Monumental

El otro punto central del proyecto será el techado integral. La cubierta combinará una membrana traslúcida, diseñada para permitir el ingreso de luz solar, con sectores metálicos que buscarán reducir la propagación del sonido hacia el exterior.

La entrada de luz será fundamental para mantener en condiciones el césped híbrido del estadio. Además, la estructura contará con sistemas de sujeción para escenarios y otros elementos necesarios para recitales y espectáculos masivos.

El diseño también contempla nuevas zonas de circulación debajo del quinto nivel, un patio gastronómico en la tribuna San Martín Baja y una renovación de la fachada exterior mediante paneles de aluminio. Las nuevas butacas serán rojas y blancas y formarán una bandera alrededor de la parte superior del estadio.

Cuánto durará la obra

River estima que los trabajos demandarán 36 meses. Uno de los objetivos es que las obras tengan el menor impacto posible sobre la localía del equipo: según la planificación inicial, el Millonario tendría que disputar partidos fuera del Monumental en no más de tres oportunidades durante todo el proceso.

El proyecto fue desarrollado junto a la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner, que participó en obras de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu.

La estructura estará sostenida por 100 columnas, de las cuales 50 tendrán forma de V. También serán necesarias excavaciones de entre 16 y 27 metros de profundidad, el movimiento de 17.000 metros cúbicos de tierra, 1.684 toneladas de acero y más de 17.000 metros cúbicos de hormigón.

Si los plazos se cumplen, la remodelación estará terminada en 2029. De esta manera, River apunta a que el Monumental pueda estar preparado para recibir uno de los partidos inaugurales de la Selección Argentina durante el Mundial 2030.