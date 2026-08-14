El Millonario presentó su nueva indumentaria alternativa, que saldrá a la cancha este domingo frente a Argentinos Juniors, en el Monumental. La casaca recupera un diseño histórico del club y ya está disponible para los hinchas.

El homenaje a una camiseta histórica

La nueva piel de River se destaca por sus franjas verticales rojiblancas, acompañadas por contornos negros que le dan el particular estilo tricolor.

El diseño es un homenaje a la camiseta que el club utilizó entre 1909 y 1931. Para reforzar la estética retro, Adidas utiliza el clásico trébol como logotipo, una referencia al legado y a la historia de la institución.

En la nuca también aparece un detalle especial: la fecha de fundación de River, acompañada por dos laureles unidos por la palabra “grandeza”.

En cuanto a la tecnología, la nueva alternativa deja atrás el Heat.Rdy y utiliza Climacool, al igual que la línea presentada para esta temporada.

Debutará ante Argentinos

El estreno oficial será este domingo, cuando River reciba a Argentinos Juniors por una nueva fecha del campeonato. El encuentro tendrá además como atractivo el debut de Thiago Almada con la camiseta millonaria.

La presentación llega en un momento en el que el equipo de Núñez busca recuperarse de un comienzo adverso de semestre, marcado por cinco derrotas consecutivas.

Dónde comprarla y cuánto cuesta

La nueva indumentaria ya se encuentra disponible en la página oficial de Adidas, en Tienda River y en el Museo River, donde funciona el local físico oficial ubicado a metros del Monumental.

Los socios de River y los integrantes de Somos River pueden acceder a descuentos al comprar en la tienda oficial del club.

Los precios informados son: camiseta titular manga larga, $179.999; versión jugador, $219.999; versión hincha, $149.999; modelo de mujer, $139.999; y camiseta de niño, $109.999.