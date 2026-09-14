River probó a sus suplentes y venció a Estudiantes con gol de Borré

River volvió a los entrenamientos luego de la agónica victoria ante Atlético Tucumán y los jugadores que tuvieron pocos minutos disputaron un amistoso ante Estudiantes de Buenos Aires. El equipo alternativo del Millonario ganó 1-0 con gol de Rafael Santos Borré y sumó 45 minutos de fútbol formal.

La práctica se realizó este lunes y tuvo como objetivo mantener en ritmo a los integrantes del plantel que no vienen teniendo continuidad. La metodología ya había sido utilizada la semana anterior, cuando un equipo alternativo había superado 3-0 a All Boys.

Borré volvió a convertir

El único gol del encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires fue marcado por Rafael Santos Borré. El colombiano volvió a ser titular en este equipo alternativo y aportó el tanto de la victoria.

El equipo estuvo integrado por Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

La búsqueda de ritmo

La intención del cuerpo técnico es que todos los futbolistas estén preparados para las ocho fechas que quedan del Torneo Clausura. River ya no disputa la Copa Sudamericana ni la Copa Argentina, por lo que tiene como objetivo principal la fase regular del torneo.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio utilizó nuevamente esta modalidad para darle minutos a quienes tienen menos participación en los partidos oficiales. La práctica también permitió observar a futbolistas que estuvieron en el banco durante el triunfo ante Atlético Tucumán.

El amistoso terminó con victoria de River por 1-0 y volvió a tener a Borré como protagonista en ataque. El colombiano marcó nuevamente y sumó minutos en la preparación del plantel para lo que viene.