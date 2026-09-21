River perdió 2-1 ante Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura y quedó más lejos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio suma 42 puntos en la tabla anual, ocupa el octavo lugar y está a cinco unidades de Vélez, que actualmente se encuentra tercero y ocupa el último puesto de clasificación por esa vía.

La derrota también permitió que otros equipos ampliaran la diferencia. Boca y Rosario Central ganaron sus respectivos encuentros, mientras que Argentinos también se mantiene por encima del conjunto de Núñez. Independiente Rivadavia lidera la tabla anual con 48 puntos.

Qué necesita River

A River le quedan seis partidos de la fase regular del Clausura y hay 18 puntos en juego. La diferencia con Vélez es de cinco unidades, aunque la clasificación no depende únicamente de lo que consiga el equipo de Núñez: también serán determinantes los resultados de los clubes que actualmente ocupan los primeros lugares.

La tabla anual se construye con los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Para la Libertadores 2027, el campeón del Apertura, el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina tienen un lugar en la competencia. Además, los tres mejores ubicados de la tabla anual que no hayan obtenido su plaza por otra vía acceden al torneo.

El fixture que le queda

El próximo compromiso de River será frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. El partido está previsto para el sábado 10 de octubre, después del receso por la fecha FIFA.

Luego, el equipo de Ponzio visitará a Sarmiento en Junín. Ese encuentro está programado para el miércoles 14 de octubre, aunque todavía debe confirmarse oficialmente.

Los cuatro partidos restantes serán ante Belgrano, en Córdoba; Racing, en el Monumental; Boca, en La Bombonera, por el Superclásico; y Aldosivi, en Mar del Plata. Estos encuentros todavía no tienen fecha ni horario confirmados.

La pelea por los puestos de arriba

Con River en el octavo lugar y cinco puntos por debajo de Vélez, la disputa por los lugares de clasificación todavía tiene varios equipos involucrados. Actualmente, Vélez suma 45 puntos, Rosario Central 46, mientras que Argentinos y Boca tienen 47. Independiente Rivadavia lidera con 48.

Con 18 puntos todavía disponibles, River tendrá por delante seis jornadas para intentar recuperar posiciones en la tabla anual. El tramo final, además, incluirá partidos ante Racing y Boca, dos cruces que podrían tener incidencia en la definición de los puestos internacionales.