River perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental y complicó su camino hacia la Copa Libertadores 2027. El Millonario quedó octavo en la tabla anual con 42 puntos y, a falta de seis fechas, se encuentra a seis unidades del líder Independiente Rivadavia.

La derrota frenó el envión que había conseguido con los triunfos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Esos resultados lo habían llevado hasta el sexto puesto, pero la caída ante el Globo permitió que Instituto y Gimnasia lo superaran. Además, Estudiantes todavía podría desplazarlo una posición más cuando visite a Lanús.

Qué necesita River para llegar a la Libertadores

La tabla anual entrega tres lugares para la Copa Libertadores: los dos primeros ingresan directamente a la fase de grupos y el tercero accede a la fase previa. Los cupos pueden correrse si alguno de los campeones obtiene también su clasificación por otra vía.

Como referencia, el tercer puesto de la tabla anual de 2025 terminó con 57 puntos. Si ese número volviera a ser suficiente, River debería sumar 15 de los 18 puntos que todavía tiene en juego, es decir, ganar cinco de los seis partidos que le quedan. Ese cálculo es orientativo y el puntaje necesario dependerá de los resultados de los demás equipos.

El equipo también conserva otra posibilidad para meterse directamente en la Libertadores: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Sin embargo, después de perder con Huracán quedó fuera de los ocho puestos de clasificación a los playoffs de su zona, igualado en puntos con Atlético Tucumán pero con peor diferencia de gol.

En el tramo final de la fase regular, River deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento, Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi. El Superclásico se disputará el 1 de noviembre en La Bombonera y aparece como uno de los partidos determinantes de la recta final.