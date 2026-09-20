La Tabla Anual del fútbol argentino tiene a Independiente Rivadavia como líder con 48 puntos, seguido por Argentinos Juniors con 47 y Vélez con 45. Boca Juniors aparece cuarto con 44 unidades, mientras Rosario Central y Gimnasia suman 43.

River Plate ocupa actualmente el séptimo lugar con 42 puntos en 26 partidos jugados. El equipo de Núñez está a dos unidades de Boca y a tres de Vélez, por lo que la pelea por los puestos de clasificación continúa abierta.

Así está la parte alta

Por detrás de River aparecen Estudiantes e Independiente, ambos con 41 puntos, mientras Instituto suma 40 unidades. Belgrano tiene 39, Huracán 38 y Lanús y Defensa y Justicia acumulan 37 cada uno.

La clasificación muestra además a Gimnasia de Mendoza con 36 puntos, Sarmiento con 35, Unión y Talleres con 34, mientras Barracas Central y San Lorenzo tienen 33. Más abajo aparecen Tigre con 32 y Racing Club con 29 unidades.

La situación de River

River tiene 42 puntos, con 35 goles a favor y 24 en contra, lo que le deja una diferencia de +11. En la clasificación acumulada, el Millonario está por debajo de Gimnasia, Rosario Central, Boca, Vélez, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

Boca, uno de los equipos que aparece inmediatamente por encima de River, tiene 44 puntos y una diferencia de +14. Vélez, en tanto, suma 45 unidades y una diferencia de +11, mientras que Argentinos Juniors tiene 47 puntos.

La pelea por las copas

La Tabla Anual es uno de los caminos establecidos para determinar los equipos argentinos que accederán a las competencias internacionales de 2027. Además de las plazas que se definan mediante esta clasificación, existen cupos que corresponden a los campeones de las competencias nacionales.

Con el escenario actual, River se encuentra dentro del grupo de equipos que pelea por los lugares internacionales. La diferencia de puntos con los conjuntos que aparecen por encima suyo mantiene abierta la disputa durante las fechas restantes del torneo.

Los equipos que completan la tabla

En la zona inferior de la clasificación aparecen Unión y Talleres con 34 puntos, Barracas Central y San Lorenzo con 33, Tigre con 32 y Racing Club con 29. La diferencia entre varios equipos es reducida y todavía puede modificarse con los partidos pendientes.

La tabla proporcionada tiene equipos con 25 y 26 partidos disputados, por lo que la clasificación puede sufrir modificaciones a medida que se completen las jornadas. Por ahora, Independiente Rivadavia encabeza con 48 puntos y Racing cierra con 29.

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano , campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.

, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos. El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.

1° de la tabla anual, a la fase de grupos.

2° de la tabla anual, a la fase de grupos.

3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.

Aclaración: en caso de que alguno de los campeones ya ocupe un lugar por la Tabla Anual o repita título, su cupo se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación. Lo mismo ocurrirá si un club argentino conquista las actuales Libertadores o Sudamericana y ya tiene asegurada su clasificación por otra vía.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027

El 4° de la tabla anual.

El 5° de la tabla anual.

El 6° de la tabla anual.

El 7° de la tabla anual.

El 8° de la tabla anual.

El 9° de la tabla anual.

Aclaración: como sucede con la Libertadores, si se libera alguna plaza por duplicidad de clasificación, el beneficio será para el siguiente equipo ubicado en la Tabla Anual.