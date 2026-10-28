River Plate publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la designación arbitral para el Superclásico ante Boca y generó repercusiones por un detalle de la imagen. El club informó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del VAR, pero ubicó al responsable de la tecnología inmediatamente después del juez de campo, antes que a los asistentes.

La publicación, difundida el martes 27 de octubre, llamó la atención porque, según medios deportivos, fue la primera vez que el Millonario utilizó sus redes para comunicar una designación arbitral de este tipo.

El mensaje mantuvo un tono neutral y señaló: “Árbitros confirmados para el Superclásico de este domingo”. Sin embargo, el formato elegido y el orden de los nombres fueron interpretados como una señal de la atención que el club pondrá en el trabajo de las autoridades durante el encuentro.

Por qué genera atención la designación de Silvio Trucco

Aunque la elección de Ramírez como árbitro principal no habría generado los mismos cuestionamientos dentro del club, la designación de Trucco para el VAR quedó en el centro de la escena.

Uno de los antecedentes recientes ocurrió nueve días antes, durante el triunfo de River por 3 a 0 frente a Belgrano. En ese encuentro, Trucco llamó en tres oportunidades al árbitro de campo, Pablo Dóvalo, para revisar distintas acciones.

Entre ellas estuvieron la expulsión de Lisandro López, una posición adelantada en la jugada previa a uno de los goles y el tanto de Ángel Correa que finalmente no fue convalidado por una mano en la acción.

Además, en los últimos tres partidos del Millonario se anularon goles de Gonzalo Montiel ante Sarmiento y de Correa frente a Belgrano y Racing, a partir de intervenciones del VAR. Estas decisiones alimentaron el debate entre los hinchas y el malestar en el entorno del equipo.

Las jugadas estuvieron sujetas a interpretación arbitral y no todas las intervenciones tuvieron el mismo desenlace. Según la cobertura deportiva, River prefería otro nombre para la cabina tecnológica, aunque no presentó un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Nicolás Ramírez dirigirá su cuarto Superclásico

Ramírez cuenta con experiencia en este tipo de encuentros y ya dirigió tres Superclásicos. En dos de ellos ganó River, mientras que el restante terminó con una victoria de Boca.

El equipo arbitral para el partido del domingo se completará con Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, Gastón Suárez como asistente del VAR y Sebastián Zunino como cuarto árbitro.

El Superclásico correspondiente al Torneo Clausura se jugará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. La designación de las autoridades sumó así un nuevo capítulo a una previa marcada por la tensión deportiva y la atención sobre las decisiones arbitrales.