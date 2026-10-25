River Plate y Racing Club se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El Millonario buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, mientras que la Academia necesita sumar para sostener sus posibilidades de clasificación a los playoffs.

El encuentro tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por TNT Sports Premium. El clásico llega en un momento importante para ambos equipos, con objetivos deportivos que los obligan a buscar un resultado positivo.

River llega tras golear a Belgrano

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio viene de vencer por 3 a 0 a Belgrano de Córdoba y buscará mantener ese rendimiento frente a Racing. Para este compromiso, el entrenador deberá realizar una modificación obligada en la defensa por la suspensión de Lucas Martínez Quarta.

Lautaro Rivero aparece como la principal alternativa para ocupar ese lugar, mientras que existe una duda en el lateral izquierdo por la situación física de Marcos Acuña. Si el defensor no está en condiciones, Francisco Ortega podría conservar la titularidad.

Racing necesita ganar para seguir en carrera

La Academia llega al clásico después de empatar 1 a 1 frente a Independiente y afronta el encuentro con la necesidad de sumar de a tres. El equipo buscará un triunfo en el Monumental para mantener sus chances de avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

Las probables formaciones

River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. El equipo de Ponzio intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes.

Por su parte, Racing saldría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. El conjunto de Avellaneda buscará dar el golpe en Núñez para continuar con aspiraciones en el Clausura.