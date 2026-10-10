River Plate recibió una buena noticia en la previa de su regreso al Torneo Clausura 2026. Thiago Almada superó el desgarro muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas y recibió el alta médica este viernes 9 de octubre. De esta manera, el mediocampista campeón del mundo quedó a disposición del entrenador Leonardo Ponzio para el encuentro del sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, aunque todavía resta definir si sumará minutos.

El futbolista había sufrido una lesión en el cuádriceps derecho durante el partido frente a Huracán, disputado el pasado 19 de septiembre. Desde entonces, realizó trabajos de recuperación y entrenamientos diferenciados para intentar llegar en condiciones al próximo compromiso del Millonario.

Durante la semana, Almada mostró una evolución favorable y comenzó a realizar parte de los ejercicios junto a sus compañeros. Finalmente, respondió de manera positiva en la última evaluación física y recibió el visto bueno médico para regresar a la actividad.

Pese a la recuperación, el cuerpo técnico mantiene la cautela. Ponzio deberá decidir si lo incluye entre los titulares, si comienza desde el banco de suplentes o si prefiere preservarlo para evitar una posible recaída. La intención es que el mediocampista pueda recuperar progresivamente su ritmo futbolístico después de tres semanas sin competencia.

River también recuperó a Aníbal Moreno

Otra de las novedades positivas para el entrenador es la recuperación de Aníbal Moreno, quien recibió el alta médica después de padecer una discopatía lumbar. El mediocampista también vuelve a estar disponible y podría integrar la convocatoria para el encuentro ante el conjunto cordobés.

En cuanto al armado del equipo, Ponzio analiza mantener la base que utilizó durante sus últimos compromisos. En caso de que Almada no sea titular, Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza aparecen como alternativas para ocupar su lugar en el mediocampo ofensivo.

River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Millonario buscará volver al triunfo después de la derrota ante Huracán y sumar puntos importantes en la pelea por la clasificación a las competencias internacionales de 2027.