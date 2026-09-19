River pierde por 1-0 ante Huracán en el Monumental

River recibe a Huracán este sábado desde las 19, por la décima fecha del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio repetirá el once titular por cuarta vez consecutiva, algo que no ocurre en el Millonario desde 2016.

El entrenador sostiene la formación que viene de ganar los últimos tres partidos que disputó. Mientras tanto, Aníbal Moreno continúa recuperándose de sus problemas lumbares.

Galván y Andrada, disponibles

Tomás Galván y Tobías Andrada habían terminado con algunas molestias físicas el triunfo frente a Atlético Tucumán. Sin embargo, ambos se entrenaron con normalidad durante la semana y estarán disponibles para enfrentar a Huracán.

De esta manera, Ponzio mantendrá la misma formación y alcanzará una marca que River no consigue desde hace una década. La última vez que el equipo repitió cuatro partidos consecutivos fue entre agosto y septiembre de 2016.

El antecedente de 2016

En aquella oportunidad, con Marcelo Gallardo como entrenador, River mantuvo el mismo equipo durante cuatro encuentros consecutivos. La seguidilla incluyó los partidos de ida y vuelta ante Independiente Santa Fe por la Recopa Sudamericana, además de los duelos frente a Banfield y Talleres.

Sebastián Driussi también integraba aquel equipo y es el único futbolista de esa formación que continúa en el plantel una década después. El equipo de aquel momento tenía a Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Andrés D'Alessandro y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

La formación de River

Para enfrentar a Huracán, River formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En el mediocampo estarán Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván.

En ataque jugarán Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. Leonardo Ponzio será el entrenador del Millonario.