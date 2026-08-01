El mercado de pases dejó una transferencia inesperada entre dos de los grandes del fútbol argentino. Ignacio Zaballa, una de las promesas surgidas de las inferiores de River, rescindió su contrato con el club de Núñez y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de San Lorenzo, apenas seis meses después de haber firmado su primer vínculo profesional con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

El enganche, categoría 2006 y oriundo de Tandil, llegó a River cuando tenía 11 años y en enero de este año había firmado contrato hasta diciembre de 2028. Sin embargo, al ser informado de que no sería tenido en cuenta, acordó la rescisión y buscó continuidad en otro club.

La operación tiene una particularidad: San Lorenzo incorporó al futbolista sin cargo, pero River conservará el 30% de sus derechos económicos, mientras que el Ciclón adquirió el 70% restante. El mediocampista ya firmó contrato hasta diciembre de 2029 y quedó a disposición del entrenador Néstor "Pipo" Gorosito.

Desde Boedo oficializaron su llegada con un mensaje en redes sociales: "Ignacio Zaballa se suma a San Lorenzo. Es enganche, categoría 2006 y con pasado en Selección Juvenil. Llega sin cargo desde River, el club adquirió el 70% del pase y ya firmó hasta diciembre de 2029".

La incorporación se produjo en un momento en el que San Lorenzo buscaba reforzar la generación de juego ofensivo, especialmente después de confirmarse la lesión de Nahuel "Perrito" Barrios, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de la temporada. Ahora será Gorosito quien decida si Zaballa se incorpora de inmediato al plantel profesional o suma minutos primero en la Reserva.