River Plate atraviesa un momento decisivo en la temporada y sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 son cada vez más reducidas. Pese a la recuperación que mostró en sus últimos encuentros, el Millonario quedó en el octavo puesto de la tabla anual con 52 puntos y necesita conseguir resultados favorables en las dos fechas restantes del Torneo Clausura 2026, además de esperar tropiezos de sus competidores directos.

La situación se complicó este viernes 30 de octubre, luego de que Rosario Central derrotara a Sarmiento y alcanzara los 59 puntos. Con ese resultado, el Canalla se convirtió en el nuevo líder de la clasificación anual y dejó al conjunto dirigido por Leonardo Ponzio sin posibilidades matemáticas de terminar en el primer puesto.

El equipo de Núñez había recuperado terreno gracias a la goleada frente a Belgrano y la posterior victoria sobre Racing. Sin embargo, esos resultados no alcanzaron para meterse entre los tres mejores de la tabla, posiciones que actualmente otorgan plazas para disputar el máximo certamen continental.

Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

Actualmente, River acumula 52 unidades y tiene seis puntos en juego durante las últimas dos jornadas de la fase regular. Si consigue ganar ambos encuentros, llegará a 58 puntos, una cifra que podría permitirle acercarse a los puestos de clasificación.

Como referencia, en la temporada anterior Argentinos Juniors consiguió el tercer lugar de la tabla anual con 57 puntos. Sin embargo, alcanzar esa cantidad no garantiza una plaza, ya que la clasificación dependerá de los resultados de los equipos que se encuentran por encima del Millonario.

Rosario Central lidera con 59 puntos, mientras que Boca y Argentinos Juniors tienen 57 unidades cada uno. Más atrás aparecen Vélez con 56, Gimnasia con 54, Instituto e Independiente Rivadavia con 53 y River con 52.

Por este motivo, el equipo de Ponzio prácticamente no tiene margen de error. Su objetivo será ganar los dos partidos restantes y esperar que algunos de sus rivales directos dejen puntos en el camino.

El Superclásico ante Boca será decisivo

El próximo compromiso de River será frente a Boca Juniors en la Bombonera, en un Superclásico que tendrá una importancia determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El Millonario necesita conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación continental. Una derrota frente al Xeneize reduciría considerablemente sus posibilidades de alcanzar los primeros puestos de la tabla anual.

Después del clásico, River visitará a Aldosivi en Mar del Plata, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Si bien el conjunto de Núñez todavía conserva posibilidades matemáticas, dependerá tanto de su rendimiento como de lo que suceda con Boca, Argentinos Juniors, Vélez y el resto de los equipos involucrados en la disputa.

Las otras posibilidades de River para jugar la Libertadores

Más allá de la tabla anual, River todavía cuenta con una segunda alternativa para conseguir un boleto a la Copa Libertadores 2027: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

El título le permitiría acceder directamente a la fase de grupos, independientemente de su ubicación en la clasificación acumulada.

Otra posibilidad sería beneficiarse por la liberación de cupos, en caso de que alguno de los equipos ubicados en los puestos de clasificación consiga una plaza continental mediante otro campeonato.

Entre los escenarios que podrían favorecerlo aparecen eventuales títulos de Boca en la Copa Sudamericana o la Copa Argentina, así como la consagración en el Clausura de alguno de los equipos que finalicen entre los primeros tres de la tabla anual.

De no concretarse estas alternativas, River deberá intentar conservar su ubicación entre los equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2027.

Con este panorama, el Superclásico del domingo adquiere una importancia especial para el Millonario, que buscará una victoria en la Bombonera para sostener sus aspiraciones internacionales y evitar cerrar el año lejos de su principal objetivo.