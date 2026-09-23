River se entrenó este miércoles en Ezeiza sin los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Leonardo Ponzio, ante un plantel diezmado y varias semanas sin competencia oficial, analiza organizar un amistoso para el próximo sábado.

Un plantel sin los convocados

Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada fueron los jugadores de River citados por Scaloni para los amistosos de la Selección. Sin embargo, Almada fue desafectado posteriormente debido a la lesión que sufrió durante el partido frente a Huracán.

El mediocampista regresará a River Camp para recuperarse del desgarro de grado 1 en el cuádriceps. Andrada, quien también tuvo que salir durante el encuentro ante Huracán, no sufrió una lesión muscular y continúa formando parte de la convocatoria.

La posibilidad de jugar el sábado

Ante la falta de competencia durante este fin de semana, Ponzio podría organizar un amistoso a puertas cerradas. La intención es que los futbolistas mantengan ritmo de competencia durante el extenso período sin partidos oficiales.

Todavía no está confirmado el rival ni si participarán los habituales titulares, con excepción de los convocados a la Selección. También existe la posibilidad de que los suplentes sean quienes sumen minutos en el encuentro.

La agenda que viene

River tendría tres semanas sin partidos oficiales y Ponzio ya utilizó anteriormente amistosos a puertas cerradas para mantener el ritmo del plantel. El próximo encuentro oficial ante Sarmiento está previsto para el 14 de octubre, mientras que antes enfrentaría a Estudiantes de Río Cuarto el 10.

El Millonario afrontará así un período de preparación antes de regresar a la competencia. Mientras tanto, el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de disputar un amistoso el sábado en River Camp.