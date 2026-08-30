River comenzó a moverse en el mercado de pases y puso sus ojos en Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors con pasado por San Martín de San Juan, que también es pretendido por Boca. El Millonario ya inició contactos para conocer las condiciones de una posible transferencia.

El marcador central de 26 años se convirtió en uno de los jugadores destacados del Bicho y desde hace tiempo figura en los planes del Xeneize. Sin embargo, River apareció como un competidor de peso y ya mantuvo conversaciones informales con la dirigencia de Argentinos Juniors.

Por el momento no existe una oferta formal y un posible avance de River estaría relacionado, en parte, con el futuro de Lucas Martínez Quarta. El defensor quedó cuestionado luego de sus últimas actuaciones y tanto el futbolista como el club no descartarían una salida durante este mercado de pases.

En Núñez consideran que una eventual operación por Álvarez podría concretarse por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El defensor se caracteriza por su buen manejo de pelota, salida desde el fondo, fortaleza en el juego aéreo y firmeza en los duelos individuales.

El marcador central vistió la camiseta de San Martín y disputó 49 encuentros con el Verdinegro antes de continuar su carrera por diferentes equipos del fútbol argentino.

Después de su paso por Concepción jugó cinco encuentros en Talleres de Córdoba, 17 en Patronato y 42 en Barracas Central, hasta llegar a Argentinos Juniors, donde ya superó los 100 partidos.

Boca, mientras tanto, también mantiene al defensor como una de sus prioridades. El entrenador Rodolfo Arruabarrena pretende sumar un marcador central y Álvarez es uno de los principales nombres que analiza el Xeneize.

De esta manera, los dos gigantes del fútbol argentino podrían protagonizar una disputa en los últimos movimientos del mercado. Por ahora, River dio el primer paso al consultar las pretensiones de Argentinos Juniors, aunque todavía no presentó una propuesta formal.