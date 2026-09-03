River volverá a contar con el respaldo de sus hinchas fuera del estadio Monumental. El equipo dirigido por Leo Ponzio tendrá público visitante en su partido frente a Atlético Tucumán.

La posibilidad de que los simpatizantes millonarios puedan acompañar al equipo representa una noticia importante para los fanáticos. La presencia de público visitante sigue siendo uno de los temas centrales del fútbol argentino y cada autorización genera expectativa.

Para este encuentro se habilitará un sector destinado exclusivamente a los hinchas de River, con una cantidad determinada de localidades disponibles. La idea del Decano es darle al visitante 5000 populares y 250 plateas.

Cómo será la venta

Las autoridades informaron los detalles relacionados con la venta de entradas, los precios y el procedimiento que deberán cumplir los simpatizantes que quieran asistir al partido. A falta de confirmación por parte del club, los valores rondarían en los $100.000 las populares y $160.000 las plateas.

La expectativa es importante debido al acompañamiento habitual que River genera en cada una de sus presentaciones fuera de Buenos Aires. Tucumán suele recibir una gran cantidad de simpatizantes del Millonario, tanto de la provincia como de distintos puntos del país.

El operativo también requerirá una organización especial en los accesos al estadio y en los alrededores, teniendo en cuenta el movimiento de hinchas visitantes.

Para River, el encuentro tendrá además importancia deportiva. El equipo buscará sumar puntos en el torneo y continuar con sus objetivos de la temporada.

Esta vez, tendrá un respaldo especial: miles de hinchas que tendrán la oportunidad de viajar y acompañar al equipo en una nueva presentación como visitante.