El mercado de pases de River Plate no se detiene y promete conmover el fútbol sudamericano. Luego de la presentación oficial de Nicolás Otamendi, quien ya se calzó la banda roja de cara al post Mundial 2026, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo redobló la apuesta y aceleró a fondo por otro campeón del mundo con la Selección Argentina: Ángel Correa. Las gestiones avanzaron de forma clave y ya existe un acuerdo de palabra con el delantero, por lo que el próximo paso será destrabar su salida con Tigres de México.

Un pacto sellado y el deseo de volver a casa

Las conversaciones entre la institución de Núñez y el atacante surgido en San Lorenzo y con pasado en el Atlético de Madrid maduran desde principios de abril. El Millonario se comprometió a igualarle el salario que percibe en la liga mexicana y le puso sobre la mesa una propuesta con un contrato a largo plazo. Angelito, por su parte, ve con muy buenos ojos regresar al país tras pasar más de una década en el exterior.

Para el entrenador Eduardo Coudet, la llegada de Correa significaría un salto de jerarquía absoluto para un semestre cargado de objetivos pesados: la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La traba económica: la millonaria cifra que exige Tigres

A pesar del visto bueno del jugador, la negociación con el conjunto de Nuevo León asoma como el verdadero escollo de la operación. Correa es una pieza fundamental para el director técnico Guido Pizarro, registrando la impresionante marca de 23 goles y 13 asistencias en apenas 54 partidos, y viene de alcanzar la final de la Concachampions (donde cayeron ante el Toluca de Antonio Mohamed).

Tigres, que invirtió 9.5 millones de dólares por su ficha hace un año, dejó en claro que no regalará a su estrella y solo se sentará a negociar formalmente si River acerca una propuesta que ronde los 14 millones de dólares, buscando asegurar una ganancia neta.

Desde los pasillos del Monumental, la postura inicial es de cautela. El punto de partida que maneja la dirigencia de River se ubica cerca de los 10 millones de dólares. Si bien la distancia es considerable, puertas adentro admiten que están dispuestos a estirarse y hacer un esfuerzo económico extraordinario para abrochar otra incorporación de elite internacional.