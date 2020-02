River tratará de ratificar su favoritismo ante Central Córdoba de Santiago del Estero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

River Plate, único puntero y máximo favorito a lograr el título, intentará ratificar esa condición como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que apuesta a mantener la categoría, en uno de los partidos a celebrase mañana por la 18va. fecha de la Superliga.



El compromiso se jugará este domingo en el estadio Monumental, desde las 17.35, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisado por Fox Sporst Premium.



River y Central Córdoba volverán a encontrarse luego de la pasada final de la Copa Argentina, jugada el 13 de diciembre pasado en Mendoza con el triunfo para el equipo que dirige Marcelo Gallardo por 3 a 0.



En apenas una semana River pasó de estar a tres puntos de la cima, ocupada por Argentinos Juniors, a ubicarse como único líder con tres puntos de diferencia sobre Boca y Vélez (con un partido más jugado), con los triunfos ante Independiente, en el cotejo postergado, y Godoy Cruz, ambos de visitante.



River llegó a ser único puntero luego de cinco años y dos meses, la última vez con la punta en soledad había sido en la fecha 16 del Torneo de Transición 2014 y la perdió al caer ante Racing en la jornada 17 con una formación alternativa (se venía la histórica semifinal de la Copa Sudamericana frente a Boca) con gol de Ramiro Funes Mori por 1-0.



Hoy el equipo de Gallardo es el candidato de todos, con el mejor plantel y entrenador además de contar con un fixture accesible en estas seis últimas fechas si se toma en cuenta las virtudes riverplatenses.



El torneo local es la gran deuda que tiene Gallardo en este exitoso ciclo, los triunfos se sucedieron casi sin pausa a nivel internacional pero en el ámbito doméstico el "Millonario" no suma un título en casa desde hace seis campeonatos, con tres vueltas olímpicas de Boca, dos de Racing y una de Lanús en ese lapso.



Tras el triunfo por 1 a 0 en Mendoza, con un buen rendimiento aunque con falta de efectividad en la ofensiva, motivo por el cual terminó sufriendo, Gallardo no hará variantes en el once titular.



Central Córdoba con el DT Gustavo Coleoni logró el ascenso y llegó a una histórica final de Copa Argentina ante River y ahora busca el objetivo más obvio, seguir en la Superliga elevando su promedio fecha a fecha.



Hoy el equipo santiagueño esta 18vo. en la tabla de promedios con tres equipos que lo separan de los tres que están perdiendo la categoría pero con la salvedad que si pierde un par de partidos seguido y al tener una sola campaña baja mucho el promedio.



En principio el equipo sería el mismo que le ganó a Colón de local e intentará mejorar el rendimiento fuera de Santiago en donde sólo ganó el 25 por ciento de los puntos.



En primera sólo jugaron una vez con el triunfo de River en el Nacional de 1967 en Santiago del Estero, por 1 a 0 con gol de Jorge Solari.







+ Probables formaciones +



River Plate: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Igancio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Central Córdoba (Santiago del Estero): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega y Joao Rodríguez; Gervasio Núñez; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.



cancha: River



Arbitro: Néstor Pitana



Horario: 17.35



Televisa: Fox Sports Premium