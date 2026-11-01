Una multitud de hinchas de River se concentró este domingo 1 de noviembre en las inmediaciones del estadio Monumental para despedir al plantel antes de su viaje a La Bombonera, donde enfrentará a Boca por el Torneo Clausura. La jornada estuvo marcada por un banderazo, bengalas, fuegos artificiales y un homenaje especial al entrenador Leonardo Ponzio.

Desde las horas previas al encuentro, los simpatizantes millonarios comenzaron a reunirse sobre la calle Udaondo, uno de los principales accesos al estadio. Con camisetas, banderas y cánticos, los fanáticos buscaron transmitir su apoyo a los futbolistas antes de uno de los compromisos más importantes del semestre.

El plantel emprendió viaje hacia el estadio de Boca alrededor de las 12.45, en medio de una multitud que se acercó para acompañar su salida. El banderazo se convirtió en una muestra de respaldo para el equipo, que afrontará el Superclásico sin la presencia de sus hinchas en las tribunas.

Uno de los detalles más destacados de la jornada fue la aparición de una bandera dedicada a Leonardo Ponzio, actual entrenador del conjunto de Núñez. El homenaje estuvo ubicado en una de las escaleras internas del Monumental y mostró al exmediocampista levantando la Copa Libertadores conquistada en 2018 frente a Boca, en Madrid.

La imagen estuvo acompañada por una frase que recordó su trayectoria: "Leo Ponzio, el más campeón". El reconocimiento hizo referencia a los 18 títulos que consiguió durante su etapa como futbolista de River, una marca que lo convirtió en el jugador más ganador de la historia de la institución.

El homenaje adquirió un significado especial por producirse en la previa de un nuevo enfrentamiento con Boca, rival ante el que Ponzio protagonizó una de las conquistas más recordadas por los hinchas millonarios.

En lo futbolístico, River se prepara para afrontar un partido determinante en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura. Ponzio tiene previsto presentar una formación integrada por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

De esta manera, el conjunto millonario llegará a La Bombonera después de recibir una importante muestra de apoyo de sus simpatizantes, que buscaron hacerse sentir antes de un Superclásico que tendrá implicancias deportivas para ambos equipos.