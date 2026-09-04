River Plate avanza en una nueva etapa comercial para el estadio Monumental. Luego de la finalización anticipada del vínculo que mantenía vigente la denominación Más Monumental, el club de Núñez comenzó el camino para encontrar una nueva marca que acompañe el nombre de su histórica cancha.

Desde el pasado 1 de septiembre, el estadio volvió a denominarse simplemente Monumental. El cambio se produjo luego de que Dorinka, firma vinculada al Grupo de Narváez, decidiera rescindir anticipadamente el contrato de naming que había sido acordado en 2022 y tenía una duración original de siete años.

Sin embargo, River ya tiene encaminado el modelo con el que buscará reemplazar ese acuerdo. A partir del 1 de enero de 2027 comenzará formalmente el convenio firmado con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, que contempla tanto la explotación de espectáculos como la gestión del futuro naming del estadio.

Un acuerdo por USD 110 millones

El convenio firmado por River tiene una duración de diez años y alcanza un monto total de USD 110 millones más impuestos.

De esa cifra, USD 80 millones corresponden a la realización de al menos 120 recitales y espectáculos durante la década de vigencia del acuerdo. Los USD 30 millones restantes están vinculados directamente al derecho comercial sobre el nombre del Monumental.

Live Nation tendrá la tarea de buscar una compañía interesada en asociar su marca al estadio. Los USD 30 millones funcionan como una garantía mínima dentro del convenio.

Si aparece una empresa dispuesta a desembolsar una cifra superior por el naming y River acepta la propuesta, el excedente será repartido entre el club y las compañías que gestionan el acuerdo.

De todas maneras, la institución de Núñez conservará una potestad fundamental: tendrá el derecho de evaluar y aprobar la marca que finalmente sea elegida para acompañar el nombre del estadio.

Cuándo cambiará nuevamente de nombre

Aunque ya pueden existir conversaciones preliminares con potenciales interesados, la negociación formal del próximo naming comenzará el 1 de enero de 2027.

Por ese motivo, durante los próximos meses el escenario continuará siendo denominado Monumental, sin ninguna marca comercial acompañando su nombre.

En los últimos tiempos circularon versiones sobre diferentes empresas que podrían estar interesadas. Una de ellas fue la automotriz china BYD, aunque desde River descartaron que exista una negociación por el naming. Si bien hubo un encuentro entre representantes de ambas partes, estuvo relacionado con otros asuntos comerciales.

El futuro nombre del estadio forma parte de una estrategia económica más amplia impulsada por River, que también contempla la explotación de grandes recitales y el ambicioso proyecto de ampliación y techado del Monumental.

Con el nuevo esquema, el club pretende aumentar sus fuentes de ingresos y potenciar comercialmente un estadio que, además de albergar los partidos del equipo, se convirtió en uno de los principales escenarios para grandes espectáculos internacionales en Argentina.