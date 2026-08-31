River acordó la venta de Joaquín Freitas, una de sus principales promesas, al Flamengo de Brasil. El delantero de 19 años dejará el club de Núñez después de haber ganado protagonismo durante 2026 y continuará su carrera en uno de los gigantes del fútbol sudamericano.

La operación se cerró en 15 millones de dólares entre el monto fijo y los bonos por objetivos. Flamengo se quedará con el 80% de los derechos económicos del futbolista, mientras que River conservará el 20% pensando en una eventual transferencia futura.

Freitas viajará a Río de Janeiro para realizarse la revisión médica y completar los últimos pasos de su llegada al conjunto brasileño. El acuerdo se aceleró durante las últimas horas y terminó definiendo la salida de uno de los juveniles que había conseguido mayor protagonismo en el plantel profesional.

El atacante había pedido ser transferido después de recibir la propuesta del Flamengo. En principio, el club brasileño había presentado una oferta de 17 millones de dólares por la totalidad del pase, pero River buscó quedarse con una participación pensando en una futura venta.

La decisión generó sorpresa porque Freitas había ganado terreno en el equipo durante este año. Con apenas 19 años, disputó 30 partidos con la camiseta de River, convirtió un gol y aportó dos asistencias.

Su único gol con la camiseta del Millonario fue justamente ante Banfield, rival al que River enfrentó este domingo por el Torneo Clausura. Sin embargo, Freitas no ingresó al encuentro y permaneció entre los suplentes debido a que su salida al Flamengo ya estaba prácticamente definida.

El juvenil había llegado a River en 2024 procedente de Acassuso, club en el que había dado sus primeros pasos y debutado en Primera División a una edad muy temprana. Su evolución en las divisiones inferiores le permitió llegar al plantel profesional y convertirse en una de las apuestas del club.

Durante 2026, sus actuaciones también le permitieron recibir una convocatoria a la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni. Freitas llegó a debutar con la camiseta albiceleste en un amistoso frente a Honduras.

Ahora, el delantero tendrá la posibilidad de continuar su crecimiento en Brasil y disputar una nueva etapa de su carrera con el Flamengo, que continúa compitiendo por la Copa Libertadores.

Para River, la transferencia representa un importante ingreso económico, aunque también significa desprenderse de un futbolista joven que había mostrado proyección y que todavía tenía margen para crecer dentro del plantel.

El Millonario conservará el 20% de los derechos económicos, por lo que podría obtener un nuevo beneficio si Freitas vuelve a ser transferido en el futuro. Además, la operación contempla los compromisos que River mantiene con Acassuso por la incorporación del jugador.

De esta manera, Freitas dejará Núñez después de apenas 30 partidos en Primera y continuará su carrera en el fútbol brasileño. River, mientras tanto, suma una nueva venta millonaria y mantiene una participación sobre el futuro del delantero.